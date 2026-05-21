Ανακοίνωση της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ 85 χρόνια μετά, η ηρωική Μάχη της Κρήτης εμπνέει και διδάσκει

85 χρόνια μετά, τιμούμε τη Μάχη της Κρήτης, τον ηρωικό λαϊκό ξεσηκωμό ενάντια στην εισβολή των ναζιστικών – φασιστικών γερμανικών στρατευμάτων. Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε για τις μάχες του σήμερα, από την αντρειωμένη στάση όλων όσων με αυτοθυσία όρθωσαν ανάστημα απέναντι σε έναν στρατιωτικά πανίσχυρο εχθρό, δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους θυσία στον αγώνα.

Η Μάχη της Κρήτης σήμανε την έναρξη της γενικευμένης λαϊκής αντίστασης απέναντι στη ναζιστική εισβολή και κατοχή, σήμανε το τέλος της έως τότε παθητικής αποδοχής της, για πρώτη φορά στην έως τότε πορεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο λαός της Κρήτης έγραψε το δικό του έπος κατά των ναζί, παρ’ ότι η κυβέρνηση Μεταξά είχε μεριμνήσει να αφοπλίσει τον λαό. Η άμυνα του νησιούδεν ενισχύθηκε ούτε σχεδιάστηκε από το ελληνικό αστικό κράτος, αλλά ούτεκαι από το βρετανικό Επιτελείο Στρατού, το οποίο είχε έγκαιρη γνώση του σχεδίου της γερμανικής εισβολής.

Η ανείπωτη θηριωδία των ναζιστικών γερμανικών στρατευμάτων, τα οποία εφάρμοσαν το μέτρο των αντιποίνων για τη λαϊκή δράση ενάντια στους εισβολείς, αργότερα την οργανωμένη ένοπλη λαϊκή αντιστασιακή πάλη, με τις φρικαλεότητες στο Κοντομάρι, στην Κάντανο, στη Βιάννο, στα Ανώγεια, στον Γουρνόλακκο και σε εκατοντάδες χωριά στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα στη συνέχεια, στόχευε ακριβώς αυτό το παράδειγμανα κάμψει, που εξέπεμψε αυτός ο ηρωικός μαζικό λαϊκός ξεσηκωμός.

Το ΚΚΕ αισθάνεται υπερήφανο που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή των μαχών για την υπεράσπιση της Κρήτης, παρά τα πλήγματα που είχε δεχθεί από τη μεταξική δικτατορία, με χιλιάδες μέλη του στις φυλακές και τις εξορίες. Μπήκε μπροστά στην οργάνωση των μαχών, τις ημέρες εκείνες, και αποτέλεσε στη συνέχεια τον κύριο αιμοδότη, οργανωτή και εμπνευστή της ΕΑΜικής αντίστασης εναντίον της τριπλής φασιστικής κατοχής, που συσπείρωσε γύρω της τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, πανελλαδικά και στην Κρήτη.

Ο φασισμός – ναζισμός πρόκειται για γέννημα – θρέμμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Γαλουχήθηκε μέσα στους θεσμούς του κράτους, στηρίχτηκε στη γέννησή του από τα μονοπώλια της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπως και άλλων κρατών όπως οι ΗΠΑ, ως μορφή άσκησης εξουσίας για να καταστείλει τον «εχθρόλαό», όταν αμφισβητήθηκε η εξουσία τους, αλλά και για να επιβάλει με τη βία μια νέα μοιρασιά των αγορών,

των αποικιών, των σφαιρών επιρροής προς όφελός τους.Το τέρας του ναζισμού – φασισμού τσακίστηκεμε καθοριστική συμβολή της ΕΣΣΔ, του πρώτου εργατικού κράτους στην ιστορία, και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στα οποία πρωτοστάτησαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, βεβαίως και στην Ελλάδα.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά από την είσοδο της Ελλάδας στη μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα διδάγματα της περιόδου παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα και πολύτιμα. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις τρέχουσες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον κόσμο μας:

Την οξυνόμενη διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, τη διαρκή μεταβλητότητα στις διεθνείς συμμαχίες και στρατόπεδα, τις αυξανόμενες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς συνολικότερα για το μοίρασμα των παγκόσμιων αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των σφαιρών επιρροής και των εμπορικών και ενεργειακών οδών, τις δεκάδες ενεργές πολεμικές εστίες, το ιστορικό ρεκόρ αναγκαστικά εκτοπισμένων από τις εστίες τους ανθρώπων, το ιστορικό ρεκόρ εξοπλισμών παγκοσμίως, τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας και τον οικονομικό στραγγαλισμό της κ.λπ.

Αλλά και την ενεργή ανάμειξη του ελληνικού κράτους στο ευρωατλαντικό ιμπεριαλιστικό μπλοκ, την παρουσία δεκάδων αμερικοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα μας, την εμπλοκή στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, στα Στενά του Ορμούζ,

τη στροφή στην πολεμική οικονομία, την άμεση πολεμική εμπλοκή της χώρας, με συντριπτικές συνέπειες για τον λαό, την τεράστια ακρίβεια στην ενέργεια, στα τρόφιμα, τις περικοπές κοινωνικών κρατικών δαπανών, τη μετατροπή της χώρας μας σε θύτη άλλων λαών και ταυτόχρονα σε στόχο πολεμικών αντιποίνων.

Ο ελληνικός λαός, που έχει γνωρίσει βαθιά στο πετσί του το τι σημαίνει πόλεμος, κατοχή, ξεριζωμός και προσφυγιά, δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται ενεργά και ολόψυχα στο πλευρό του λαού του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, κάθε λαού που σέρνεται στο σφαγείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, επιλέγοντας τη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Ο λαός γνωρίζει πλέον πως τα περί «εθνικού συμφέροντος» που

επικαλείται η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, παρά επιμέρους αντιρρήσεις ή διαφοροποιήσεις, αποτελούν προσπάθεια στράτευσης του λαού πίσω από τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Ολοένα και πιο φανερό γίνεται ότι δεν υπάρχει ενιαίο «εθνικό συμφέρον» σε μια κοινωνία χωρισμένη σε τάξεις, μα δύο πατρίδες: Η μια, αυτή των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών, των κατασκευαστικών ομίλων κ.ά.,

βλέπει κέρδη πίσω από τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, ενώ η άλλη, της εργατικής τάξης, του λαού, πληρώνει το συμμετοχή στον πόλεμο, σήμερα οικονομικά, αύριο με το αίμα του. Το τι είναι καλό και συμφέρον για τον εργαζόμενο λαό, ούτε ταυτίζεται ούτε μπορεί να συνυπάρχει, να εγκλωβίζεται και εν τέλει να υποτάσσεται στα συμφέροντα της αστικής του τάξης στο όνομα της «εθνικής ομοψυχίας».

Αυτό είναι ένα δίδαγμα, που, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από τη Μάχη της Κρήτης, από την ηρωική δεκαετία του 1940 – 1949.

Σήμερα, το ΚΚΕ συνεχίζει να δίνειόλες του τις δυνάμεις για την ελπιδοφόρα ενίσχυση του ρεύματος μέσα στον λαό, που αμφισβητεί όχι απλά την κυβέρνηση της ΝΔ, μα την κυρίαρχη πολιτική και τα κόμματα που την υπηρετούν, την πολιτική της ΕΕ, το ίδιο το αντιλαϊκό κράτος και τους θεσμούς του, ρεύμα που εκφράζεται μαχητικά στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, στη νεολαία και διαμορφώνεται μέσα από τους καθημερινούς αγώνες, με την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ.

Απέναντι στα κελεύσματα υποταγής του λαού, στα σχέδια της αστικής τάξης, που σέρνουν τον λαό στον πόλεμο, το ΚΚΕ αναδεικνύει τον δρόμο διεξόδου από τη βάρβαρη πολιτική.

Η πείρα από τη Μάχη της Κρήτης, από την κρίσιμη δεκαετία 1940 – 1949, αποδεικνύει ότι σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται, υπάρχει η δυνατότητα ο λαός να βγει ορμητικά στο προσκήνιο, να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, με το ΚΚΕ μπροστά, ανοίγοντας τον δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων, για την κοινωνία της συνεργασίας και φιλίας των λαών, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.