Χανιά:Πρώτη προβολή ντοκιμαντέρ για τη γερμανική Κατοχή στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρουσιάζει σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Οι αδελφές του Γαλατά» (The Sisters of Galatas) του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ώρα 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

Πρόκειται για το 1ο επεισόδιο της σειράς 6 ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική κατοχή» (Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation) που αφηγείται ιστορίες γυναικών κατά τη Γερμανική Κατοχή στην Κρήτη.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά τον Β’Π.Π..

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα για την ταινία: Η γερμανική αεροπορική εισβολή στην Κρήτη τον Μάιο του 1941, συντρίβει τις ζωές των αδελφών Ταπεινάκη στο χωριό Γαλατάς Χανίων. Η οκτάχρονη Δέσποινα τραυματίζεται σοβατά κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από Stuka, χωρίς ελπίδες επιβίωσης. Έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες ανακούφισης του πόνου της, η απροσδόκητη παρέμβαση ενός γιατρού του γερμανικού στρατού οδηγεί σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων που της σώζουν τη ζωή.

Η Άννα, η Βέρα και η Δέσποινα μοιράζονται μια ιστορία απώλειας, αντοχής και επιβίωσης μέσα στο χάος της εισβολής και τις κακουχίες της Κατοχής. Μέσα από την εμπειρία μιας οικογένειας, η ταινία αποκαλύπτει το διαχρονικό ανθρώπινο κόστος του πολέμου για τους άμαχους που βρέθηκαν στο πέρασμά του.