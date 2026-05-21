Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Αντίστροφη μέτρηση για τον πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού». Από τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο «Ολύμπιον» το κάλεσμα αναμένεται να δείξει τη δυναμική του εγχειρήματος. Η παρουσίαση της διακήρυξης αναμένεται να αποκαλύψει σε ένα σημαντικό βαθμό το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει τις αρχές με τις οποίες θα πορευτεί το κόμμα της αλλά και το όνομα αυτού με το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» να είναι το επικρατέστερο.

Σημαντικές εξελίξεις

Ο Θανάσης Αυγερινός στην εκδήλωση

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στο «Ολύμπιον»

Αυτό είναι το έγγραφο που υπογράφουν οι πολίτες – Το όνομα του νέου κινήματος

Ελληνορθόδοξο… dress code

Ο Θανάσης Αυγερινός στην εκδήλωση

Ο δημοσιογράφος, ανταποκριτής στη Μόσχα επί πολλά χρόνια, Θανάσης Αυγερινός, δίνει το «παρών» στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Το όνομα του έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα ενώ ακούγεται πως θα αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του νέου πολιτικού φορέα.

Άνοιξαν οι πύλες, ο κόσμος εισέρχεται στο «Ολύμπιον»

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στο «Ολύμπιον»

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος δίνει το «παρών» έξω από το «Ολύμπιον».

Αυτό είναι το έγγραφο που υπογράφουν οι πολίτες – Το όνομα του νέου κινήματος

«Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία ‘Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών’».

Αυτό αναγράφεται στην κορυφή της σελίδα που υπογράφουν οι πολίτες που δίνουν το «παρών» αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τη στήριξή τους και τη συμμετοχή του στον νέο φορέα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Γιγαντοοθόνη και ετοιμασίες στην Αριστοτέλους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας της εκδήλωσης, κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανου θα παρουσιάσει το νέο της πολιτικό εγχείρημα στην Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.