Θρίλερ στη Μεσσαρά: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα – “Μίλησαν” τα συντριπτικά χτυπήματα στο κεφάλι του

Οι έρευνες πλέον μετά τον χαρακτηρισμό “πιθανή ανθρωποκτονία” στρέφονται σε αυτή την κατεύθυνση από την ΕΛ.ΑΣ.

Ρεπορτάζ Κατερίνα Μποτζάκη

Ενισχύεται το σενάριο της ανθρωποκτονίας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του πρώην Κοινοτάρχη και προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσωκαρίου, και σε αυτή την κατεύθυνση στρέφονται πλέον οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ μετά και το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που σύμφωνα με ασφαλείς πηγές αναφέρει ως αιτία θανάτου την «πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από τη ζωή φέροντας χτυπήματα στο κεφάλι χωρίς να προλάβει να εξηγήσει πώς προκλήθηκαν. Νοσηλεύτηκε για 20 μέρες εγκεφαλικά νεκρός στο Βενιζέλειο και κατέληξε στις 23 Μαρτίου.

Αστυνομικές πηγές έχουν ενημέρωση σύμφωνα με την οποία η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί ως πιθανή ανθρωποκτονία λόγω των χτυπημάτων στο κεφάλι. Πρόκειται για μια υπόθεση που ανακίνησε το patris.gr και η «Π».

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλο αυτό το διάστημα και εν αναμονή των διαδικασιών σε ιατροδικαστικό και εργαστηριακό επίπεδο, αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου έχουν προχωρήσει στη συγκέντρωση υλικού αλλά και σε ειδικές προανακριτικές πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση φέρεται να αναφέρεται ότι ο θάνατος του 49χρονου θα πρέπει να διερευνηθεί ως πιθανή ανθρωποκτονία, εξαιτίας του ισχυρού χτυπήματος στο κεφάλι. Ορισμένες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει συγκεκριμένα άτομα, που θα πρέπει να εξεταστούν

Η υπόθεση του θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη έχει εξελιχθεί σε θρίλερ που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη Μεσαρά και το Απεσωκάρι, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να αναζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Οι ψίθυροι, οι υποψίες, οι μαρτυρίες και τα σενάρια κυριαρχούν στις συζητήσεις.

Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως, σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που έφερε στο πίσω μέρος της κεφαλής, οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης και στη μεταφορά της έρευνας από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ο 49χρονος, την Κυριακή 1 Μαρτίου, έφυγε από το σπίτι του λέγοντας ότι θα πήγαινε πιθανότατα στο χωράφι του και πως θα φρόντιζε και για τον λέβητα. Στη συνέχεια μετέβη στο καφενείο του χωριού όπου συναντήθηκε με φίλο του αστυνομικό. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με κάμερες της περιοχής, φεύγει με μηχανάκι κρατώντας έναν καφέ και ένα τοστ που προορίζονταν για εργάτη στο χωράφι του.

Ωστόσο, ο Αλέκος Δασκαλάκης δεν έφτασε ποτέ στο χωράφι. Ο καφές και το τοστ εντοπίστηκαν πεσμένα στην άκρη αγροτικού δρόμου, ενώ ο ίδιος επέστρεψε στο σπίτι του τραυματισμένος, φέροντας σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέρρευσε, βγάζοντας αίμα από το στόμα και τη μύτη, ενώ φέρεται να ζήτησε να δει συγκεκριμένο φίλο του πριν χάσει σταδιακά την επαφή με το περιβάλλον.

Όλα φαίνεται να εκτυλίχθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών, χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται πλέον λεπτό προς λεπτό από τις Αρχές. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ. Μετά από ημέρες νοσηλείας και ενώ ήταν εγκεφαλικά νεκρός, κατέληξε στις 23 του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, τα τραύματα στο πίσω μέρος της κεφαλής ήταν συντριπτικά, ενώ υπήρχε ακόμη ένα χτύπημα στην πλάτη και ένα ανάμεσα στα μάτια, το μοναδικό που αιμορράγησε. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν περαιτέρω τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ένα αγροτικό όχημα που φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή την επίμαχη ώρα, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες που προκύπτουν από το κινητό τηλέφωνο του 49χρονου. Μάρτυρες που είχαν δώσει αρχικές καταθέσεις κλήθηκαν εκ νέου για συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία του αλλοδαπού εργάτη για τον οποίο προορίζονταν ο καφές και το τοστ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναφέρει στις Αρχές ότι άκουσε φωνές από μακριά την ώρα του περιστατικού, ενώ αργότερα υπέδειξε το σημείο όπου είχαν βρεθεί πεσμένες οι συσκευασίες.

Η οικογένεια του Αλέκου Δασκαλάκη επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι ο 49χρονος «δεν είχε προβλήματα με κανέναν», ωστόσο ζητά απαντήσεις για το πώς προκλήθηκαν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν στον θάνατό του.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ