Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό την Παρασκευή λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, λόγω της επιδείνωσης που προβλέπεται στον καιρό.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποφάσισε να παραμείνει κλειστό το φαράγγι και από τις δύο εισόδους, μετά τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Για την περιοχή αναμένονται βροχές ή και καταιγίδες, με τα προβλεπόμενα ύψη βροχής να φτάνουν:

8 mm στο Ξυλόσκαλο,

10 mm στη Σαμαριά,

11 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια που έχουν εγκριθεί για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Η αναστολή λειτουργίας γίνεται για λόγους προστασίας και ασφάλειας των επισκεπτών.