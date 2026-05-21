Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό την Παρασκευή λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, λόγω της επιδείνωσης που προβλέπεται στον καιρό.
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποφάσισε να παραμείνει κλειστό το φαράγγι και από τις δύο εισόδους, μετά τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.
Για την περιοχή αναμένονται βροχές ή και καταιγίδες, με τα προβλεπόμενα ύψη βροχής να φτάνουν:
8 mm στο Ξυλόσκαλο,
10 mm στη Σαμαριά,
11 mm στην Αγία Ρουμέλη.
Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια που έχουν εγκριθεί για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Η αναστολή λειτουργίας γίνεται για λόγους προστασίας και ασφάλειας των επισκεπτών.