ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό την Παρασκευή λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, λόγω της επιδείνωσης που προβλέπεται στον καιρό.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποφάσισε να παραμείνει κλειστό το φαράγγι και από τις δύο εισόδους, μετά τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Για την περιοχή αναμένονται βροχές ή και καταιγίδες, με τα προβλεπόμενα ύψη βροχής να φτάνουν:

8 mm στο Ξυλόσκαλο,
10 mm στη Σαμαριά,
11 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια που έχουν εγκριθεί για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Η αναστολή λειτουργίας γίνεται για λόγους προστασίας και ασφάλειας των επισκεπτών.

National Geographic: Η Κρήτη κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως...

Η αναφορά στην Κρήτη αρχίζει με την υπόμνηση ότι...

Χανιά: Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του γιατρού...

Στον Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το...

Δικογραφία-φωτιά στην Κρήτη: "Μπλόκαραν" δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς του 43χρονου Ζωνιανού – Δείτε βίντεο
Ρέθυμνο: Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για τη στρατηγική επέκτασή της στην Ελλάδα
National Geographic: Η Κρήτη κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για φαγητό

Η αναφορά στην Κρήτη αρχίζει με την υπόμνηση ότι...

Χανιά: Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του γιατρού – Βρέθηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη

Στον Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το...

Οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη

Το ECDC κατέγραψε το 2024 106.331 κρούσματα γονόρροιας, αυξημένα...

Από την πρώτη Κυριακή η εκλογή περιφερειάρχη και δημάρχου – Καταργείται η δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και...