Δικογραφία-φωτιά στην Κρήτη: “Μπλόκαραν” δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς του 43χρονου Ζωνιανού – Δείτε βίντεο

Μετά τη φερόμενη εμπλοκή του ίδιου και της συζύγου του σε απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σχεδίαζαν να ασχοληθούν και με τον τουρισμό.

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί του 43χρονου Ζωνιανού και της 35χρονης συζύγου του δεσμεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης, μετά τη γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση σε τρεις νομούς της Κρήτης. Και οι δύο κατηγορούνται για απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γι’ αυτό και τα ξημερώματα της 21ης Μαϊου έγινε ταυτόχρονα αστυνομικοί έφοδοι τόσο στην οικία τους, στα Ζωνιανά, όσο και στις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή του Καλού Χωριού του δήμου Χερσονήσου.

Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, ο 43χρονος δεν εντοπίστηκε στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια της οικογένειας και έτσι το πρωί της Πέμπτης από τα Ζωνιανά προσήχθη μόνο η 35χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Μάλιστα το όλο σκηνικό συνοδεύτηκε από προπηλακισμούς και πετροπόλεμο από κάποια άτομα που συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποδοκιμάσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τον τόπο.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή της Θερίσου, έξω από ΑΤΜ, όπου φέρεται να πήγε για να “σηκώσει” χρήματα. Αστυνομικοί, μετά από επίμονη αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, τον εντόπισαν και τον εγκλώβισαν. Δημοσιογραφικές πηγές του Cretalive.gr αναφέρουν ότι το όλο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου και μάλιστα κάμερες ασφαλείας έχουν “πιάσει” κάποια στιγμιότυπα.

Μαζί με τον 43χρονο ήταν και συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, τα οποία βλέποντας τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να μπούνε στη μέση και να ζητήσουν το λόγο της σύλληψης του 43χρονου. Ο τελευταίος τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Το “κόλπο” με τα δανεικά κοπάδια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος και η σύζυγος του φέρονται να επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, προκειμένου να μη χαθεί ή επιστραφεί επιχορήγηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην κατείχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα παρουσιάζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους. Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Θα ασχολούνταν και με τον τουρισμό

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε επαγγελματικά σχέδια να ασχοληθεί και με τον τουριστικό τομέα. Μάλιστα φέρονται να είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος για τουριστικό γραφείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου.

