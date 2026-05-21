ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΧΑΝΙΑ

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος “ΚΗΠΟΣ” επιστρέφει με ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά στα Χανιά – Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «ΚΗΠΟΣ», ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος της πόλης, ανοίγει και φέτος τις πύλες του για το κοινό, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα καλοκαίρι γεμάτο κινηματογραφικές εμπειρίες, στον καταπράσινο χώρο του Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Οι προβολές ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 με εβδομάδα δωρεάν προβολών έως και την Κυριακή 31 Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής λειτουργίας του Cine Κήπος.

Μέχρι και τις 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Χανιωτών δημιουργών, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής κινηματογραφικής παραγωγής και δίνοντας βήμα σε δημιουργούς του τόπου μας. Η εβδομάδα έναρξης ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μαΐου με ειδική προβολή σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προσφέροντας στο κοινό μία ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «ΚΗΠΟΣ» θα λειτουργεί έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με καθημερινές προβολές και ένα πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ταινίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα κινηματογραφικά ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα:

• Κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλονται παιδικές ταινίες.
• Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το πρόγραμμα θα είναι αφιερωμένο σε προβολές για σινεφίλ, με επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προμήθεια εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική πληρωμή ή κάρτα, είτε στο ταμείο του κινηματογράφου είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Chania Culture.

Από τη Δευτέρα, το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στο Μεγάλο Αρσενάλι και στο Δημαρχείο Χανίων.

Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. Οδηγών

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου η ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου...

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα απονείμει το Μετάλλιο...

Με σεβασμό στην Ιστορία και αναγνωρίζοντας τις πράξεις ...

