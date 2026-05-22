Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τη UNICEF

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά — UNICEF.

Η τροποποίηση του Μνημονίου αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την ίδρυση Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ιδρύματος. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ένα οικουμενικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ισότητας, της ειρήνης και της κοινωνικής ευημερίας.

Από την πλευρά του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρευρέθηκαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, η Εκτελεστική Διευθύντρια, Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη, η Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαδακάκη, και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Γιώργος Μαρκάκης. Από την πλευρά της UNICEF παρευρέθηκε ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil, ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Σιμόπουλος, και η Εκτελεστική Βοηθός του Εκπροσώπου, κα Κλεοπάτρα Λαΐνα.

Το υπό ίδρυση Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα έχει ως βασικούς στόχους την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, τη διάδοση της σχετικής γνώσης μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και την ενσωμάτωση της οπτικής των δικαιωμάτων του παιδιού στις ακαδημαϊκές, διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, δήλωσε σχετικά: «Ένα Πανεπιστήμιο έχει την ευθύνη να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού και να συμβάλλει, μέσα από τη γνώση, την έρευνα και την κοινωνική του αποστολή, στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα, τη συμπερίληψη και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και τη σημαντική δράση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο Ίδρυμά μας το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνεργασία με τη UNICEF».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι στη UNICEF που έχουμε υπογράψει αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επειδή ένα Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να φέρει πολλά οφέλη και στην κοινότητα και στην κοινωνία. Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας προέρχεται από αυτή την δέσμευση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της παγκόσμιας εντολής της UNICEF να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του Παιδιού σε κάθε κοινωνία και για αυτό πιστεύουμε ότι θα προκύψουν σπουδαία αποτελέσματα από αυτήν τη συνεργασία».

Press Release

Child Rights Centre to be hosted at Hellenic Mediterranean University in cooperation with UNICEF

On Tuesday, 19 May 2026, in the Meeting Room of the Rectorate of Hellenic Mediterranean University (HMU), the amendment to the Memorandum of Understanding between Hellenic Mediterranean University and the United Nations Children’s Fund — UNICEF was signed.

The amendment to the Memorandum concerns the strengthening of cooperation between the two parties for the establishment of a Child Rights Centre at Hellenic Mediterranean University, which will be hosted by the Department of Social Work of the Institution. The initiative is aligned with the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda, a universal plan of action for the promotion of sustainable development, equality, peace and social well-being.

On behalf of Hellenic Mediterranean University, the meeting was attended by the Rector, Professor Nikos Katsarakis; the Executive Director, Dr. Vanessa Simantiraki; the Chair of the Department of Social Work, Associate Professor Maria Papadakaki; and the Vice-Chair of the Department, Professor Giorgos Markakis. On behalf of UNICEF, the meeting was attended by the UNICEF Representative in Greece, Dr. Ghassan Khalil; the Education Officer of the UNICEF Greece Country Office, Mr. Giorgos Simopoulos; and the Executive Assistant to the Representative, Ms. Kleopatra Laina.

The Child Rights Centre to be established will have as its main objectives the production of knowledge, research, data and evidence on issues concerning children’s rights; the dissemination of relevant knowledge through information and awareness-raising activities; and the integration of a children’s rights perspective into the academic, teaching and research activities of the University.

The Rector of Hellenic Mediterranean University, Professor Nikos Katsarakis, stated: “A University has the responsibility to defend human and children’s rights and to contribute, through knowledge, research and its social mission, to the design of public policies that promote equality, inclusion and the protection of the most vulnerable groups. In this context, we are particularly pleased that, through the teaching, research and important work of the Department of Social Work of Hellenic Mediterranean University, we are able to host the Center for Children’s Rights at our Institution, in cooperation with UNICEF.”

The UNICEF Representative in Greece, Dr. Ghassan Khalil, stated: “UNICEF is very pleased and proud to have signed this Memorandum of Understanding with the Hellenic Mediterranean University, because a Child Rights Centre can bring many benefits to both the community and society. This Memorandum of Understanding stems from the Hellenic Mediterranean University’s commitment and UNICEF’s global mandate to defend children’s rights in every society, and that is why we believe very much in this collaboration.”