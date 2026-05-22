Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συνάντηση με πολυμελή Κινεζική Αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τον πρωτογενή τομέα, την τοπική παραγωγή και τις προοπτικές εξαγωγών στην Κίνα.

Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ο οποίος συντόνισε τη συνάντηση εργασίας. Από την πλευρά της Κινεζι-κής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής ήταν η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων Li Ming. Στην ασιατική αποστολή συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Προώθησης Αγροτικής Ανάπτυξης Guo Yi, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Προώθησης Αγροτικής Συνεργασίας Wu Yinxuan, ο Αναλυτής Yang Peng και το διοικητικό στέλεχος Xia Hanxiang.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης. Συγκεκριμένα:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης Ειρήνη Χουδε-τσανάκη παρουσίασε τον θεσμό «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δέσποινα Καπα-νταϊδάκη μίλησε για τον πρωτογενή τομέα στο νησί και την Κρητική Διατροφή.

Η Επιχειρησιακή Διευθύντρια του Δικτύου Οινοποιών (Wines of Crete) Έλλη Γκίκα παρου-σίασε την επιτυχημένη δικτύωση της κρητικής οινοποιίας.

Η Εκπρόσωπος του Συλλόγου Τυροκόμων Κρήτης Μάγδα Μιαούλη αναφέρθηκε στα εξαι-ρετικά κρητικά τυροκομικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης Γεώργιος Ανδρεα-δάκης εστίασε στην εξαγωγική ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου.

Η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μαρία Φουλέ ανέλυσε τις δυνα-τότητες και τις προοπτικές των εξαγωγών στην αγορά της Κίνας.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα της κινεζικής αντιπροσωπείας περιλάμβανε, τέλος, ε-πίσκεψη σε τοπική επιχείρηση.

Στις εργασίες από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης και τοπικών παραγωγικών φορέων συμμε-τείχαν επίσης οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρυσάνθη Χαριτάκη-Μακράκη και Πρίαμος Ιερωνυμάκης, Μανόλης Φραγκάκης, Μιχάλης Χαιρετάκης. Οι Διευθυντές Ευδοξία Ζερβού και Ιωάννης Ζιδιανάκης, η Προϊσταμένη Βασιλική Μαδούλκα, η συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Έλλη Κοσμαδάκη, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Οινο-ποιών Στέλιος Ζαχαριουδάκης.

