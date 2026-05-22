Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές

Συνάντηση με πολυμελή Κινεζική Αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τον πρωτογενή τομέα, την τοπική παραγωγή και τις προοπτικές εξαγωγών στην Κίνα.

Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ο οποίος συντόνισε τη συνάντηση εργασίας. Από την πλευρά της Κινεζι-κής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής ήταν η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων Li Ming. Στην ασιατική αποστολή συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Προώθησης Αγροτικής Ανάπτυξης Guo Yi, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Προώθησης Αγροτικής Συνεργασίας Wu Yinxuan, ο Αναλυτής Yang Peng και το διοικητικό στέλεχος Xia Hanxiang.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης. Συγκεκριμένα:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης Ειρήνη Χουδε-τσανάκη παρουσίασε τον θεσμό «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δέσποινα Καπα-νταϊδάκη μίλησε για τον πρωτογενή τομέα στο νησί και την Κρητική Διατροφή.

Η Επιχειρησιακή Διευθύντρια του Δικτύου Οινοποιών (Wines of Crete) Έλλη Γκίκα παρου-σίασε την επιτυχημένη δικτύωση της κρητικής οινοποιίας.

Η Εκπρόσωπος του Συλλόγου Τυροκόμων Κρήτης Μάγδα Μιαούλη αναφέρθηκε στα εξαι-ρετικά κρητικά τυροκομικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης Γεώργιος Ανδρεα-δάκης εστίασε στην εξαγωγική ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου.

Η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μαρία Φουλέ ανέλυσε τις δυνα-τότητες και τις προοπτικές των εξαγωγών στην αγορά της Κίνας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα της κινεζικής αντιπροσωπείας περιλάμβανε, τέλος, ε-πίσκεψη σε τοπική επιχείρηση.

Στις εργασίες από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης και τοπικών παραγωγικών φορέων συμμε-τείχαν επίσης οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρυσάνθη Χαριτάκη-Μακράκη και Πρίαμος Ιερωνυμάκης, Μανόλης Φραγκάκης, Μιχάλης Χαιρετάκης. Οι Διευθυντές Ευδοξία Ζερβού και Ιωάννης Ζιδιανάκης, η Προϊσταμένη Βασιλική Μαδούλκα, η συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Έλλη Κοσμαδάκη, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Οινο-ποιών Στέλιος Ζαχαριουδάκης.