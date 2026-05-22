Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή του Λιμενικού Σώματος Κρήτης

Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης, ο νέος Περιφερειακός Διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος Κρήτης, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Ιωάννης Ορφανός.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, Μανώλης Κοτσιφάκης, ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης καθώς και ο νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων, Πλωτάρχης Λ.Σ. Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της λιμενικής ζώνης, στην ενίσχυση της ασφάλειας, στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον κ. Ορφανό, συγχαίροντας τον για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και ευχόμενος καλή και παραγωγική θητεία, με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σημανδηράκης επεσήμανε:

«Η συνεργασία του Δήμου Χανίων με το Λιμενικό Σώμα αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του παραλιακού μας μετώπου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας τον συντονισμό μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών».

Από την πλευρά του, ο κ. Ορφανός ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την υποδοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για στενή και διαρκή συνεργασία, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.