ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή του Λιμενικού Σώματος Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης, ο νέος Περιφερειακός Διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος Κρήτης, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Ιωάννης Ορφανός.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, Μανώλης Κοτσιφάκης, ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης καθώς και ο νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων, Πλωτάρχης Λ.Σ. Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της λιμενικής ζώνης, στην ενίσχυση της ασφάλειας, στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον κ. Ορφανό, συγχαίροντας τον για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και ευχόμενος καλή και παραγωγική θητεία, με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σημανδηράκης επεσήμανε:

«Η συνεργασία του Δήμου Χανίων με το Λιμενικό Σώμα αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του παραλιακού μας μετώπου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας τον συντονισμό μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών».

Από την πλευρά του, ο κ. Ορφανός ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την υποδοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για στενή και διαρκή συνεργασία, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Χερσονήσου

0
Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση διαμόρφωσης...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...

Αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Χερσονήσου

0
Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση διαμόρφωσης...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές
Επόμενο άρθρο
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών από το ΕΑΠ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Χερσονήσου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση διαμόρφωσης...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών από το ΕΑΠ

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...

Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνάντηση με πολυμελή Κινεζική Αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21...

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τη UNICEF

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της...