Στην European Maritime Day 2026 στην Κύπρο η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση Γ. Αλεξάκη για ανθεκτικά νησιά και παράκτιες περιοχές

Ολοκληρώθηκε το διήμερο Συνέδριο «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας» στη Λεμεσό της Κύ-πρου, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τον Ωκεανό και την Αλιεία Κωνσταντίνου Καδή, του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπροέ-δρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, της πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανά-κη, ανώτερων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα Γιώρ-γος Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε ως ομιλητής στο θεμα-τικό εργαστήριο «Προς την ανθεκτικότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών», το οποίο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Στην παρέμβασή του, ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε τις διαρθρωτικές δυσκολίες που αντιμε-τωπίζουν τα νησιά, όπως η γεωγραφική απομόνωση, το υψηλό μεταφορικό κόστος, η περι-ορισμένη προσβασιμότητα, η δημογραφική συρρίκνωση και η κλιματική ευαλωτότητα, επι-σημαίνοντας παράλληλα ότι οι νησιωτικές περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεο-νεκτήματα, όπως η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, η στρατηγική θαλάσσια θέση, η δυναμική καινοτομίας και η συμβολή τους στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Στρατηγι-κής για τα Νησιά, βασισμένης στη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των κρατών, των περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακα-δημαϊκής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως τόνισε, «κανένα νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις σύγχρονες προκλή-σεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία τόσο της «κάθετης» συνεργασίας μεταξύ όλων των ε-πιπέδων διακυβέρνησης όσο και της «οριζόντιας» συνεργασίας μεταξύ νησιών και νησιωτι-κών δικτύων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και κοινών πολιτι-κών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της βελτίωσης των μεταφορών και της συνδεσι-μότητας, της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών πέρα από τον τουρισμό, της στήρι-ξης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, της κλιματικής προσαρμογής και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευ-σης, της υγείας και της στέγασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κρίσιμο ζήτημα της «brain drain – διαρροής εγκεφάλων» από τα νησιά προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, σημειώνοντας ότι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιο-χών. «Η νησιωτική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις υποδομές. Οφείλει να ε-πενδύει στους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, στους ερευνητές, στους επαγγελμα-τίες και στους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηρι-στικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι τα νησιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιφερειακές ή απομονωμένες περιοχές, αλλά ως στρατηγικοί ε-ταίροι για ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και συνεκτικό ευρωπαϊκό μέλλον.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης η τέως Ευρωβουλευτής και νυν Σύμβουλος του Gozo Business Chamber Josianne Cutajar, η Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονομικής στο Πανεπι-στήμιο Αιγαίου Μαρία Λεκάκου και ο Καθηγητής στο Frederick University Άγγελος Μενελάου.