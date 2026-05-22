ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΚΥΠΡΟΣ

Στην European Maritime Day 2026 στην Κύπρο η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση Γ. Αλεξάκη για ανθεκτικά νησιά και παράκτιες περιοχές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε το διήμερο Συνέδριο «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας» στη Λεμεσό της Κύ-πρου, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τον Ωκεανό και την Αλιεία Κωνσταντίνου Καδή, του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπροέ-δρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, της πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανά-κη, ανώτερων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα Γιώρ-γος Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε ως ομιλητής στο θεμα-τικό εργαστήριο «Προς την ανθεκτικότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών», το οποίο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Στην παρέμβασή του, ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε τις διαρθρωτικές δυσκολίες που αντιμε-τωπίζουν τα νησιά, όπως η γεωγραφική απομόνωση, το υψηλό μεταφορικό κόστος, η περι-ορισμένη προσβασιμότητα, η δημογραφική συρρίκνωση και η κλιματική ευαλωτότητα, επι-σημαίνοντας παράλληλα ότι οι νησιωτικές περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεο-νεκτήματα, όπως η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, η στρατηγική θαλάσσια θέση, η δυναμική καινοτομίας και η συμβολή τους στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Στρατηγι-κής για τα Νησιά, βασισμένης στη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των κρατών, των περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακα-δημαϊκής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως τόνισε, «κανένα νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις σύγχρονες προκλή-σεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία τόσο της «κάθετης» συνεργασίας μεταξύ όλων των ε-πιπέδων διακυβέρνησης όσο και της «οριζόντιας» συνεργασίας μεταξύ νησιών και νησιωτι-κών δικτύων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και κοινών πολιτι-κών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της βελτίωσης των μεταφορών και της συνδεσι-μότητας, της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών πέρα από τον τουρισμό, της στήρι-ξης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, της κλιματικής προσαρμογής και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευ-σης, της υγείας και της στέγασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κρίσιμο ζήτημα της «brain drain – διαρροής εγκεφάλων» από τα νησιά προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, σημειώνοντας ότι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιο-χών. «Η νησιωτική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις υποδομές. Οφείλει να ε-πενδύει στους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, στους ερευνητές, στους επαγγελμα-τίες και στους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηρι-στικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι τα νησιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιφερειακές ή απομονωμένες περιοχές, αλλά ως στρατηγικοί ε-ταίροι για ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και συνεκτικό ευρωπαϊκό μέλλον.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης η τέως Ευρωβουλευτής και νυν Σύμβουλος του Gozo Business Chamber Josianne Cutajar, η Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονομικής στο Πανεπι-στήμιο Αιγαίου Μαρία Λεκάκου και ο Καθηγητής στο Frederick University Άγγελος Μενελάου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, η...

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πεδιάδος από το...

0
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος...

Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, η...

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πεδιάδος από το...

0
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας
Επόμενο άρθρο
Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πεδιάδος από το Δήμο Ηρακλείου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 25/5
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related