Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές 2026 ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα: οι υποψήφιοι ΓΕΛ διαγωνίζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στις 29/5 και των ΕΠΑΛ στα Νέα Ελληνικά στις 30/5, διεκδικώντας 68.788 θέσεις στα ΑΕΙ.

Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 να πλησιάζει, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Οι μαθητές των ΓΕΛ θα εξεταστούν πρώτοι, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Συμβουλές για τις ημέρες των εξετάσεων

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, υπογράμμισε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και της ψυχραιμίας κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών.

Όπως εξήγησε, η επιτυχία στηρίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά. Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και οργανωμένοι την ημέρα της εξέτασης.

– Να αποφεύγουν υπερβολική ενασχόληση με δύσκολα θέματα και άσκοπες συζητήσεις πριν την είσοδο στην αίθουσα.

– Να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς μια λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα.

– Να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα για καλύτερη διαχείριση χρόνου και μείωση άγχους.

– Να φροντίζουν για καθαρό και καλογραμμένο γραπτό, που δημιουργεί θετική εντύπωση.

«Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», δήλωσε ο κ. Βαφειαδάκης.

Επιπλέον, όπως τόνισε, οι γονείς «οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους

Η έναρξη των εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για τις 8:30 π.μ., ενώ οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες το αργότερο έως τις 8:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

– Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

– Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

– Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος (όχι μολύβι, εκτός αν ορίζεται από τις οδηγίες).

– Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται.

– Ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό.

– Ρολόι χειρός, όχι smartwatch.

Απαγορεύονται αυστηρά:

– Βιβλία, τετράδια ή σημειώσεις.

– Διορθωτικό υγρό ή ταινία.

– Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές ή άλλα μέσα επικοινωνίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα συνεχίσουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν στις 30 Μαΐου με Νέα Ελληνικά, συνεχίζονται στις 2 Ιουνίου με Μαθηματικά (Άλγεβρα) και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου με τα μαθήματα ειδικότητας.

Τα ειδικά μαθήματα θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου 2026, ενώ οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία για τα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 26 Ιουνίου 2026.

Τέλος μαθημάτων και εξετάσεων

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με την έκδοση αποτελεσμάτων να αναμένεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου, δύο ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών.

Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου, ενώ η έκδοση αποτελεσμάτων έχει οριστεί για τις 19 Ιουνίου 2026.

Για τα γυμνάσια, η λήξη μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας.