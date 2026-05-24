LIVE Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κοκκίνισε το ΟΑΚΑ, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της EuroLeague – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four 2026 που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ – Χιλιάδες φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό του.

Αυτό είναι το τρόπαιο που διεκδικούν απόψε ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ

Η 10η ελληνοισπανική μάχη

Η αποψινή μάχη αποτελεί το 10ο επεισόδιο στις μεγάλες κόντρες ανάμεσα στο ελληνικό και το ισπανικό μπάσκετ με φόντο την κούπα. Μέχρι στιγμής, οι Ισπανοί έχουν το προβάδισμα στις νίκες με 5-4. Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να φέρει σε ισορροπία την άτυπη αυτή μάχη δύο εκ των κορυφαίων μπασκετικών σχολών.

Η προϊστορία των ελληνο-ισπανικών τελικών:

1994: Μπανταλόνα – Ολυμπιακός 59-57

1995: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61

1996: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

1997: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58

2010: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 86-68

2013: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 79-78

2024: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός βγήκε για ζέσταμα μέσα σε αποθέωση

Ολυμπιακός – Ρεάλ το Clasico του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι δύο συγκεκριμένοι σύλλογοι θα τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό της Euroleague από το 1958 μέχρι σήμερα.

Οι κορυφαίες μονομαχείς της ιστορίας:

5 φορές: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (1995, 2013, 2015, 2023, 2026)

4 φορές: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαρέζε (1974, 1975, 1976, 1978)

3 φορές: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (2000, 2001, 2011)

3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βαρέζε (1970, 1971, 1973)

3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης (1963, 1965, 1969)

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019

Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014

Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976

Ολυμπιακός (3): 1997, 2012, 2013

Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988

Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991

Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960

Τσιμπόνα (2): 1985, 1986

Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010

Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001

Καντού (2): 1982, 1983

Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022

Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025

Ζάλγκιρις (1): 1999

Παρτίζαν (1) : 1992

Μπανταλόνα (1): 1994

Λιμόζ (1): 1993

Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984

Σαράγεβο (1): 1979

Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962

Το βίντεο αφιέρωμα της EuroLeague στον Ολυμπιακό

Is this their time? 👀 Coach Georgios Bartzokas and Tyler Dorsey spoke about the expectations they carry as they chase their first #F4GLORY since 2013. Hear from them now. pic.twitter.com/OA35gyvQXl — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για τον τελικό

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα μάθαμε τις δωδεκάδες του επέλεξαν οι δύο προπονητές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με την ίδια σύνθεση που είχε και στον ημιτελικό. Έτσι, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Με δεδομένα τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Ρεάλ η δωδεκάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο φαντάζει δεδομένη. Το θετικό για τον έμπειρο κόουτς είναι πως ο Φελίς, όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του.

Ολυμπιακός – Ρεάλ οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίς, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.

