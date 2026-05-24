LIVE Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κοκκίνισε το ΟΑΚΑ, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της EuroLeague – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four 2026 που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ – Χιλιάδες φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό του.
Αυτό είναι το τρόπαιο που διεκδικούν απόψε ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ
Η 10η ελληνοισπανική μάχη
Η αποψινή μάχη αποτελεί το 10ο επεισόδιο στις μεγάλες κόντρες ανάμεσα στο ελληνικό και το ισπανικό μπάσκετ με φόντο την κούπα. Μέχρι στιγμής, οι Ισπανοί έχουν το προβάδισμα στις νίκες με 5-4. Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να φέρει σε ισορροπία την άτυπη αυτή μάχη δύο εκ των κορυφαίων μπασκετικών σχολών.
Η προϊστορία των ελληνο-ισπανικών τελικών:
1994: Μπανταλόνα – Ολυμπιακός 59-57
1995: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61
1996: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
1997: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58
2010: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 86-68
2013: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59
2023: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 79-78
2024: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός βγήκε για ζέσταμα μέσα σε αποθέωση
Ολυμπιακός – Ρεάλ το Clasico του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι δύο συγκεκριμένοι σύλλογοι θα τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό της Euroleague από το 1958 μέχρι σήμερα.
Οι κορυφαίες μονομαχείς της ιστορίας:
5 φορές: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (1995, 2013, 2015, 2023, 2026)
4 φορές: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαρέζε (1974, 1975, 1976, 1978)
3 φορές: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (2000, 2001, 2011)
3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βαρέζε (1970, 1971, 1973)
3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης (1963, 1965, 1969)
Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague
Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
Ολυμπιακός (3): 1997, 2012, 2013
Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
Καντού (2): 1982, 1983
Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
Ζάλγκιρις (1): 1999
Παρτίζαν (1) : 1992
Μπανταλόνα (1): 1994
Λιμόζ (1): 1993
Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
Σαράγεβο (1): 1979
Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962
Το βίντεο αφιέρωμα της EuroLeague στον Ολυμπιακό
Is this their time? 👀
Coach Georgios Bartzokas and Tyler Dorsey spoke about the expectations they carry as they chase their first #F4GLORY since 2013.
Hear from them now. pic.twitter.com/OA35gyvQXl
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για τον τελικό
Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα μάθαμε τις δωδεκάδες του επέλεξαν οι δύο προπονητές.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με την ίδια σύνθεση που είχε και στον ημιτελικό. Έτσι, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Με δεδομένα τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Ρεάλ η δωδεκάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο φαντάζει δεδομένη. Το θετικό για τον έμπειρο κόουτς είναι πως ο Φελίς, όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του.
Ολυμπιακός – Ρεάλ οι δωδεκάδες των δύο ομάδων
Ολυμπιακός: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίς, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.
