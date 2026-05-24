Ολυμπιακός – Ρεάλ: Η Αθήνα στον ρυθμό του τελικού της EuroLeague – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four 2026 που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ – Χιλιάδες φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό του.

Την ίδια ώρα οι φίλοι της Ρεάλ μαζεύονται σιγά σιγά στο Καλλιμάρμαρο για να ανηφορήσουν προς το ΟΑΚΑ.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν τους πρώτους συρμούς για το ΟΑΚΑ

Η δωδεκάδα τη Ρεάλ για τον τελικό

Με δεδομένα τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Ρεάλ η δωδεκάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο φαντάζει δεδομένη. Το θετικό για τον έμπειρο κόουτς είναι πως ο Φελίς, όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίς, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.

Στο ΟΑΚΑ βρίσκονται ήδη φίλοι του Ολυμπιακού

Μπορεί να βρισκόμαστε σχεδόν τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα, ωστόσο αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται έξω από το ΟΑΚΑ και περιμένουν να ανοίξουν οι θύρες για να εισέλθουν.

Πώς έφτασαν μέχρι εδώ

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά και τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου. Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ με όπλο την έδρα της κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Στα playoffs ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο αφού «σκούπισε» τη Μονακό με 3-0. Από την πλευρά τους οι Μαδριλένοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Χάποελ επικρατώντας στη σειρά με 3-1.

Στον ημιτελικό τα πράγματα εκτυλίχθηκαν εύκολα και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ εκείνο της Βαλένθια.

Θα κοκκινίσει το ΟΑΚΑ

Όπως συνέβη και στον ημιτελικό, έτσι και στον τελικό, χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρίσκονται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι. Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα είναι σαν να παίζουν στο ΣΕΦ.

Καλησπέρα σας. Η μεγάλη ημέρα για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι ερυθρόλευκοι το βράδυ της Κυριακής αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ στον τελικό της EuroLeague και με τη στήριξη χιλιάδων οπαδών τους θέλουν να κατακτήσουν τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία τους.