Δωρεά εξοπλισμού στο Ιατρείο του ΕΛΜΕΠΑ από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

Από: ΠΚ team

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τη δωρεά ενός τροχήλατου καροτσιού από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης, ενισχύοντας τον εξοπλισμό του Ιατρείου του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

Με αφορμή την αποδοχή της δωρεάς, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας, στην οποία παρευρέθηκαν, από πλευράς του Ιδρύματος, ο Πρύτανης, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, η Εκτελεστική Διευθύντρια, Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη, και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Σπύρος Αποστολάκης. Το Δικτύο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης εκπροσώπησαν η Πρόεδρος, κα Παρασκευή Μπιζιώτη, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δωρεά αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του Ιατρείου του ΕΛΜΕΠΑ και στην υποστήριξη των υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας που παρέχονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με κοινωνικούς φορείς της Κρήτης, με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης, της πρόληψης και της υποστήριξης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης για τη σημαντική αυτή προσφορά, η οποία ενισχύει έμπρακτα το έργο της Φοιτητικής Μέριμνας και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Ορκωμοσία νέας μόνιμης υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου
Άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος.
