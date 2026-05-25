«Η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει τη μάχη της παραγωγής, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας»

Στο Πεκίνο και τη Γουχάν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας, με αιχμή οικονομία, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και πράσινη μετάβαση.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα, Σάκης Αρναούτογλου, θα συμμετάσχει στην 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κίνας (EU-China Inter-Parliamentary Meeting), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Μαΐου 2026 στο Πεκίνο και τη Γουχάν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με εκπροσώπους της Κινέζικης Κυβέρνησης, της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της Κίνας, ευρωπαϊκών θεσμών και επιχειρηματικών φορέων, ενώ θα επισκεφθούν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ηλεκτροκίνησης και βιοϊατρικής.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Κίνας, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στις κρίσιμες πρώτες ύλες, στην πράσινη μετάβαση, στην τεχνολογική καινοτομία, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Με αφορμή με την επίσκεψη ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κίνας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύνθετες γεωπολιτικές και οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, τις θέσεις εργασίας, τους παραγωγούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι στις τεράστιες διεθνείς πιέσεις που διαμορφώνονται.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία, στην πράσινη τεχνολογία, στην ηλεκτροκίνηση και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, χωρίς όμως να χαθούν η κοινωνική συνοχή και η παραγωγική βάση της Περιφέρειας.

Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή φωνή, στρατηγικό σχέδιο και ενιαία στάση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής και όχι να παρακολουθεί παθητικά τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται στο περιθώριο των μεγάλων τεχνολογικών και βιομηχανικών αλλαγών που διαμορφώνουν τη νέα παγκόσμια οικονομία. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε ενεργό ρόλο, επενδύοντας στη γνώση, στην καινοτομία, στην παραγωγή και κυρίως στους νέους ανθρώπους που σήμερα αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό».

