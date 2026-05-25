Ασταμάτητο γέλιο και θερμό χειροκρότημα για τη «Φαύστα» του Θεατρικού Περίπλου!

Με ένα θέατρο γεμάτο γελαστά πρόσωπα και τον κόσμο να φεύγει πραγματικά ενθουσιασμένος, ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες παραστάσεις της «Φαύστας» του Μποστ στον Θεατρικό Περίπλου.

Η νέα σκηνοθετική πρόταση της Μαρίας Καντιφέ εξέπληξε ευχάριστα τους θεατές, που μπήκαν στο… πλοίο του Θεατρικού Περίπλου και «ναυάγησαν» μαζί με τον θίασο σε ένα μεταφυσικό νησί. Μια ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση για τη «βυθισμένη» κοινωνία, συνεπαίρνοντας μαζί τους θεατές στον ξεκαρδιστικά κωμικό, σατιρικό λόγο του Μποστ.

Η παράσταση απέδειξε γι’ άλλη μια φορά την ποιότητα με την οποία προσεγγίζονται έργα, συγγραφείς, αλλά και η τέχνη του Θεάτρου στον Θεατρικό Περίπλου, ο οποίος κλείνει φέτος τα 38 χρόνια συνεχούς πορείας. Το δεμένο σύνολο των ηθοποιών έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των επαγγελματιών και των αποφοίτων του Σχολείου Θεάτρου.

Το… ταξίδι της «Φαύστας» συνεχίζεται δυναμικά με παραστάσεις: σήμερα, Δευτέρα 25/05, Τρίτη 26/05, Πέμπτη 28/05, Παρασκευή 29/05 και Σάββατο 30/05 στον Θεατρικό Περίπλου (Φρυγανάκη 46, Μασταμπάς).

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη (ώρες 12 – 2 μ.μ.) και κάθε Τετάρτη (ώρες 6 – 8 μ.μ.) στην Αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη).

Προσοχή: Οι παραστάσεις παίζονται στο Θέατρο του Θεατρικού Περίπλου στον Μασταμπά (Φρυγανάκη 46).

Κρατήσεις – Πληροφορίες: 6945 458 516

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

– ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 15€

– Τηλεφωνικές κρατήσεις: 17€ (πληρωμή στην είσοδο την ημέρα της παράστασης) 6945 458 516

– Είσοδος την ημέρα της παράστασης: 17€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη (ώρες 12 – 2 μ.μ.) ΚΑΙ κάθε Τετάρτη (ώρες 6 – 8 μ.μ.) στην Αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

Σημείωμα Σκηνοθέτιδας

Αγαπητέ θεατή καλησπέρα.

Ένα καράβι που ταξιδεύει, η ζωή μας!

Κουβαλώντας στο ταξίδι αυτό πολλές και διάφορες προσωπικότητες, ανθρώπους, χαρακτήρες. Η κοινωνία μας!

Μέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους – δυστυχώς σε πολλούς – κυριαρχούν η σοβαροφάνεια, ο καθωσπρεπισμός, η υποκρισία. Ο μοναδικός Μποστ τα «μισεί» όλα αυτά. Όπως και όλα τα ελαττώματα που αποκτήσαμε οι Έλληνες κάτω από ξένες επιρροές. Συνήθως τα βάζει στα έργα του μέσα σε χώρους και κοινωνικές ομάδες που τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ή καλύτερα δεν θέλουν να αλλάξουν. Όλα θεωρούνται δεδομένα και οδηγούν τους ήρωες σε μια νάρκη ΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτά τα «σαλόνια» της Φαύστας, φορτωμένα με δαντέλες, ανάκλιντρα και σκονισμένα μπιμπελό, οι περιορισμένες και στενόμυαλες σκέψεις κρατούν μακριά την αυτοκριτική, την αυτοεξέλιξη, την θεραπεία από αρρώστιες, όπως ο εγωισμός, η αδιαφορία, η παραίτηση.

Θέλησα λοιπόν να διώξω όλες αυτές τις παλιακές «πολυτέλειες» και να τολμήσω να αφήσω τους ήρωες μόνους στη φύση. Ανάμεσα σε μια πυκνή, αλλόκοτη βλάστηση που μετά από το ναυάγιο του πλοίου τους, ίσως σε μια επιθανάτια εμπειρία, βρίσκονται σ’ αυτό το μεταφυσικό νησί καλούμενοι να ξαναδούν τα πράγματα απ’ την αρχή.

Θα τα καταφέρουν; Θα κινητοποιηθούν; Ο καπετάνιος του πλοίου, ο αφηγητής μας.

Κι αυτοί ξαναζούν όλη τη ζωή τους σαν ρόλοι μιας παράστασης, σαν μια τελευταία ευκαιρία σκέψης. Ανάμεσα στον ρόλο και στον θεατρίνο ο καθένας απ’ αυτούς τι θα κάνει; Θα «ξυπνήσει»; Θα προβληματιστεί; Θα αντιδράσει; Ποιος το ξέρει;

Μαζί με εσάς, ταξιδιώτες στο ίδιο πλοίο, ζώντας το ίδιο ναυάγιο του σήμερα, και κινδυνεύοντας ο καθένας σας από ένα δικό του τεράστιο ψάρι που μπορεί να τον «εξαφανίσει» ή να τον προβληματίσει, καθήστε αναπαυτικά κι απολαύστε αυτήν την πικρή αλλά ταυτόχρονα ξεκαρδιστική κωμωδία, που με πολλή αγάπη και φροντίδα, έγινε η παράσταση που σήμερα θα δείτε.

Μαρία Καντιφέ, σκηνοθέτιδα

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Φαύστα και ο Γιάννης έχουν ένα τετράχρονο κοριτσάκι, το Ριτσάκι. Μια μέρα, ενώ μπαμπάς και κόρη πάνε για ψάρεμα, ένα τεράστιο ψάρι “ένα θαλάσσιο τέρας” τρώει το κοριτσάκι. Μετά από πολλά χρόνια ο Γιάννης θα ψαρέψει ένα αντίστοιχου μεγέθους ψάρι, μέσα στην κοιλιά του οποίου θα βρεθεί το χαμένο παιδί! Η χαρά της επιστροφής δεν θα κρατήσει για πολύ, αφού το Ριτσάκι αμελεί να πλυθεί και έτσι όπως μυρίζει “ψαρίλα” του επιτίθενται γάτες και το τρώνε… Μετά από χρόνια ένα ζευγάρι, το ζεύγος Ιατρού, που έχει βρει εκείνο ένα παιδί μέσα σε ένα ψάρι επισκέπτεται το σπίτι θέλοντας να το παντρέψει με την κόρη της Φαύστας. Δεν γνωρίζουν όμως πως το Ριτσάκι έχει χαθεί ξανά…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μποστ

Σκηνοθεσία: Μαρία Καντιφέ

Μουσική: Τάκης Φαραζής

Σχεδιασμός – Ζωγραφική σκηνικών: Θανάσης Παπαθανασίου

Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Χειρισμός ήχου: Άγγελος Καραβιώτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Τζανιδάκη, Μάριος Μαραγκουδάκης

ΔΙΑΝΟΜΗ

Αφηγητής: Θωμάς Καντιφές

Φαύστα: Μαρία Καντιφέ

Ελένη: Μαρία Σκορδίλη

Γιάννης: Βαγγέλης Λιοδάκης

Μαριάνθη: Γιάννης Μαθιουδάκης

Ριτσάκι: Άννα Τζανιδάκη

Κύρια Ιατρού: Μαρία Σκορδίλη

Κύριος Ιατρού: Ανδρέας Διαμαντάκης

Ασημένιοι Χορηγοί της παράστασης:

Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/)

Μυστικό Shopping Therapy (https://e-mystiko.gr/)

Αγρίμια Restaurant (https://www.agrimia.gr/)

