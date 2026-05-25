Η Κρήτη και η Κύπρος επενδύουν στον αθλητικό τουρισμό για άτομα με αναπηρία

Η Κρήτη και η Κύπρος ενώνουν δυνάμεις, με στόχο να μετατραπούν σε πρότυπους προο-ρισμούς αθλητικού τουρισμού για άτομα με αναπηρία, μέσα από το ευρωπαϊκό έργο «SPORTS4ALL – Αθλητικός Τουρισμός για Όλους», με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης.

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 και φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσβασιμό-τητα, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων & Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον», ο Δήμος Στροβόλου Κύπρου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας Κύπρου.

Η πρώτη τεχνική συνάντηση έγινε στο Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ «Το Μέλλον», στον Αφραθιά Ηρακλείου, έναν χώρο-σύμβολο για την ανάπτυξη του προσβάσι-μου αθλητισμού στην Κρήτη.

Επενδύσεις σε προσβάσιμες υποδομές και ψηφιακή εμπειρία

Στην Κρήτη, το SPORTS4ALL προβλέπει την αναβάθμιση του Κέντρου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με σύγχρονο προσβάσιμο αθλητικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις για άτομα με αναπηρία, αλλά και να λειτουργήσει ως πυρήνας άθλησης και κοινωνικής ένταξης για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), δίνοντας τη δυ-νατότητα σε αθλητές με αναπηρία να «ταξιδεύουν» ψηφιακά σε τοπόσημα και σημεία ενδι-αφέροντος της Κρήτης και της Κύπρου, μέσα από καινοτόμες διαδραστικές εμπειρίες.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν και στην Κύπρο, με αναβάθμιση των υποδομών του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Στροβόλου, καθώς και με κοινές δράσεις προβολής του αθλητικού τουρισμού ΑμεΑ ως ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Ένα έργο με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «Το Μέλλον», αλλά και το στάδιο «Μανώλης Στεφανουδάκης» στον Δήμο Φαι-στού, μια εμβληματική, πλήρως προσβάσιμη αθλητική εγκατάσταση για άτομα με αναπηρία.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση του Προέδρου του Συλλόγου «Το Μέλλον», Παραολυμπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη, ο οποίος ανέδειξε το πολυδιάστατο έργο και τη σημαντική κοινωνική προσφορά του φορέα στην τοπική κοινωνία, με επίκεντρο τη συμπερί-ληψη και την ισότιμη συμμετοχή.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, αρμόδιος των τομέων Υγείας και Κι-νητών Μονάδων και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γεώργιος Αλεξάκης, αναφερόμενοι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης επεσήμαναν τον στόχο της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού ΑμεΑ. Προτεραιότητα που στηρίζει και ο Δήμος Φαιστού όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γεώργιος Ντισπυράκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου SPORTS4ALL ανέρχεται σε 1.947.101,17 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.