Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε η Ε-πιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Με-λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων:

1. Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Βελτίωση οδού Ηράκλειο – Τύλισσος- Ανώγεια, τμήμα Οροπέδιο Στρούμπουλα έως Ανώγεια», στις Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Ρεθύμνου με φορέα έργου την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης

2. Σύνδεση της Οδού Γαράζο – Ανώγεια με την Οδό Ηράκλειο – Τύλισσος, με φορέα έργου την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

3. Έργο οδοποιίας (με συνοδά έργα διευθέτησης σε τμήματα του ποταμού Ξεροπόταμου) «Ε.Ο. 97: Ηράκλειο – Αγία Γαλήνη, τμήμα από κόμβο ΕΛΜΕΠΑ έως κόμβο Σταυρακίων» στην Π.Ε. Ηρακλείου, με φορέα έργου την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ

4. Λιμενίσκος Φραγκοκάστελλου, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000 στο Δήμο Σφακίων στην Π.Ε. Χανίων με φορέα έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

5. Λιμένας Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου στην Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

6. Έργα διαχείρισης αστικών Λυμάτων οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρα-κλείου

7. Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», στη θέση «Τράπεζα», εκτός οικισμού Καλυδωνίας Δήμου Πλατανιά

Η επιτροπή ανέβαλε την εξέταση για την παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) :

1. Ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 559 κλινών, με την επωνυμία SERITA BEACH, στη θέση Ασκιανός Πύργος Ανισαράς, Κτηματικής Περιφέρειας Ανάληψης, Δήμου Χερσονήσου, της εταιρείας THE G CRETE MON AE.»,

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν οι Τοπικές Κοινότητες Ρογδιάς και Χουμεριά-κου, εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.