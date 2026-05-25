«Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος στον Δήμο Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, μιας νόσου που αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στις γυναίκες.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας πρόληψης και ενημέρωσης της Περιφέρειας Κρήτης με το μήνυμα «kalw_se», που στόχο έχει να ενισχύσει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η πρόληψη σώζει ζωές. Η μαστογραφία αποτελεί την αποτελεσματικότερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της θνησιμότητας και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου. Η εξέταση είναι σύντομη, ασφαλής και πραγματοποιείται με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό χαμηλής ακτινοβολίας.

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται στον Δήμο Πλατανιά την Πέμπτη 28 Μαΐου και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, ο Μαστογράφος θα επισκεφθεί τις Δ.Κ. Βουκολιών & Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 9:00 Έως 11:00 στην Δ.Κ. Βουκολιών ( παράπλευρα από το Αγροτικό Ιατρείο

• ΩΡΑ 12:00 Έως 15:00 στην Δ.Κ. Κολυμβαρίου ( μπροστά από την αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Κολυμβαρίου)

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, ο Μαστογράφος θα επισκεφθεί τις Δ.Κ. Πλατανιά & Δ.Κ. Σκινέ

• ΩΡΑ 9:00 Έως 11:00 στην Δ.Κ. Πλατανιά ( στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατανιά , πρώην Κοινοτικό Κατάστημα)

• ΩΡΑ 12:00 Έως 15:00 στην Δ.Κ. Σκινέ ( στην Περιηγητική Λέσχη Σκινέ)

Κριτήρια συμμετοχής:

• Γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω.

• Προτεραιότητα θα δοθεί σε γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο, καθώς και σε ανασφάλιστες γυναίκες.

• Δεν μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες:

α) που έχουν υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή,

β) που έχουν πραγματοποιήσει μαστεκτομή μέσα στην τελευταία δεκαετία,

γ) που έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο,

δ) που έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στον μαστό.

Την δράση συντονίζει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, κα Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, τηλ.επικ/ας:6955060128

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει, εφόσον διαθέτουν προηγούμενες εξετάσεις μαστού, να τις έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της εξέτασης.

Οι γνωματεύσεις των εξετάσεων θα πραγματοποιηθούν από ιατρούς του Ακτινολογικού Τμήματος του Βενιζελείου Νοσοκομείου και θα παραδοθούν στις εξεταζόμενες μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τις γυναίκες που πληρούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική δυνατότητα προληπτικού ελέγχου, γιατί η πρόληψη είναι δύναμη ζωής και «είναι στο χέρι μας».