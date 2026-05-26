ΚΡΗΤΗ

Παραλύει αύριο το Δημόσιο στο Ηράκλειο: Στάση εργασίας και Παγκρήτια κινητοποίηση για την Υγεία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.

Κινητοποιήσεις αύριο το Ηράκλειο, με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ να κηρύσσει στάση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού.

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεγάλης πανυγειονομικής Παγκρήτιας διαμαρτυρίας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η προσυγκέντρωση των εργαζομένων έχει οριστεί για τις 10:30 π.μ. στην είσοδο του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Από εκεί θα ξεκινήσει πορεία που θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας.

Το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της περιοχής.

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

3,4 εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό στο...

0
Σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία...

Σημαντική ημέρα για το λιμάνι του Αγίου...

0
Ενισχύεται η δυναμική του στον χάρτη της κρουαζιέρας στην...

3,4 εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό στο...

0
Σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία...

Σημαντική ημέρα για το λιμάνι του Αγίου...

0
Ενισχύεται η δυναμική του στον χάρτη της κρουαζιέρας στην...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σημαντική ημέρα για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου με την ταυτόχρονη άφιξη δύο κρουαζιερόπλοιων
Επόμενο άρθρο
3,4 εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό στο πρώτο τρίμηνο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» μετά τα ναυάγια «1» και «2»

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου»...

3,4 εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό στο πρώτο τρίμηνο

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία...

Αλέξης Τσίπρας: «ΕΛΑΣ» Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος

ΠΚ team ΠΚ team -
ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη    Την επίσημη έναρξη ενός νέου πολιτικού...

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι θα λάβουν έως 900 ευρώ στα τέλη Ιουνίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες αναμένεται να λάβουν το έκτακτο...