Παραλύει αύριο το Δημόσιο στο Ηράκλειο: Στάση εργασίας και Παγκρήτια κινητοποίηση για την Υγεία

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.

Κινητοποιήσεις αύριο το Ηράκλειο, με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ να κηρύσσει στάση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεγάλης πανυγειονομικής Παγκρήτιας διαμαρτυρίας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η προσυγκέντρωση των εργαζομένων έχει οριστεί για τις 10:30 π.μ. στην είσοδο του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Από εκεί θα ξεκινήσει πορεία που θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας.

Το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της περιοχής.

