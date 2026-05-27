Ηράκλειο:Παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μελέτη για το Φράγμα Μπαδιά- Βασίλης Κεγκέρογλου: Έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Η ολοκληρωμένη μελέτη του έργου του Φράγματος Μπαδιά, το οποίο έχει ήδη προταθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαδιά.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Μανώλης Ζαμπουλάκης, ο μελετητής του έργου Βασίλης Μαλιώκας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παρτίρων Εμμανουήλ Καλομοίρης, εκπρόσωποι φορέων καθώς και κάτοικοι και αγρότες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά,

τη σκοπιμότητα και τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη του έργου, όπως η μείωση των αντλήσεων από υπόγειους υδροφορείς, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του αγροτικού εισοδήματος, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των καλλιεργειών.

Το Φράγμα Μπαδιά αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και συνοδεύεται από σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, με συνολικό προϋπολογισμό 17.888.748,83 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση που υπεβλήθη περιλαμβάνει τρία υποέργα:

Απαλλοτριώσεις ύψους 4.016.829,81 €

Κατασκευή Φράγματος Μπαδιά ύψους 7.558.304,02 €

Αρδευτικά δίκτυα φράγματος Μπαδιά ύψους 6.313.651,00 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το έργο περιλαμβάνει ταμιευτήρα χωρητικότητας 2,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, αγωγούς προσαγωγής μήκους 11 χιλιομέτρων, δίκτυο αγωγών διανομής 43 χιλιομέτρων, ρυθμιστικές δεξαμενές και σύγχρονο κεντρικό σύστημα ελέγχου διαχείρισης νερού ενώ η προτεινόμενη αρδευτική περίμετρος καλύπτει περίπου 7.230 στρέμματα καλλιεργειών,

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος τόνισε το Φράγμα Μπαδιά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την ευρύτερη περιοχή και παρά το γεγονός πως η αρχική μελέτη και η περιβαλλοντική αδειοδότηση είχαν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, οι αλλαγές στη νομοθεσία και στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κατέστησαν αναγκαία την εκπόνηση νέων πρόσθετων μελετών, ιδιαίτερα για τα αρδευτικά δίκτυα, τη διαχείριση υδάτων και τη συνολική λειτουργία του έργου.

Ειδικότερα, το έργο ξεκίνησε το 2009 επί δημαρχίας Χαράλαμπου Γιαννόπουλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», η περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώθηκε το 2017 επί δημαρχίας Ζαχαρία Καλογεράκη

ενώ από το 2024 η Δημοτική Αρχή έθεσε ως βασική προτεραιότητα την πλήρη ωρίμανση του φακέλου, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, στην εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και στην ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνταν για την υποβολή της πρότασης, καταβάλλοντας τα ποσά που απαιτήθηκαν από ίδιους πόρους.

«Το Φράγμα Μπαδιά αποτελεί ένα έργο πνοής και στρατηγικής σημασίας. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος υπέβαλε πλέον έναν πλήρη και ώριμο φάκελο χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον αναμένεται η αξιολόγηση και κυρίως η ένταξη του έργου, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του και να δοθεί μια ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο μας», τόνισε χαρακτηριστικά.