Ηράκλειο: Δυναμική η έναρξη της τουριστικής σεζόν, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Προβληματισμός για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα υψηλά κόστη- Τι αναφέρουν στο Cretalive παράγοντες του τουρισμού.

«Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, θα βρεις έναν επισκέπτη»: Αυτή η φράση ακούγεται έντονα στο Ηράκλειο το τελευταίο διάστημα και δείχνει πως, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Κρήτη συνεχίζει να στηρίζει τις ελπίδες της στον τουρισμό.

Η κίνηση είναι ικανοποιητική, ωστόσο παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο Cretalive πως τα ξενοδοχεία δέχονται μεγάλη πίεση από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και πως είναι πλέον μονόδρομος η μείωση των τιμών για να γίνουν ακόμα και τα πιο πολυτελή θέρετρα περισσότερο ελκυστικά.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού στον Δήμο Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αγριμανάκης, αναφέρει πως η χρονιά εξελίσσεται πολύ καλά, από άποψη κίνησης. Όσον αφορά στους τζίρους, δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα για το τι συμβαίνει.

Όπως λέει, το Ηράκλειο έχει μπει δυναμικό στο κάδρο ως προορισμός και όχι απλώς ως πύλη εισόδου και η κίνηση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι εξίσου καλή με το 2025, τόσο από άποψη κρουαζιέρας όχι και από τη διαμονή του κόσμου σε ξενοδοχεία αλλά και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως λέει, στο Ηράκλειο λειτουργούν 30 ξενοδοχεία πόλης υψηλών προδιαγραφών ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δε φαίνεται να έχουν επηρεάσει την πόλη του Ηρακλείου, αντίθετα όλα δείχνουν πως η χρονιά θα είναι τόσο πετυχημένη όσο και η περσινή.

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων του Ηρακλείου, κ. Νίκος Χαλκιαδάκης, εμφανίζεται προβληματισμένος όσον αφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση. Όπως λέει, ενώ με βάση στοιχεία που έρχονται από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ως τις 15 Μαΐου έχουμε μία αύξηση κατά 8,1% στις αφίξεις, στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία σημειώνεται μία μείωση της τάξης του 4%- 5%.

Παρόλα αυτά, οι πληρότητες κινούνται στο 80% με 85%, που θεωρείται ικανοποιητικό για την περίοδο που διανύουμε.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει πως ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά στην επάρκεια καυσίμων ενώ οι εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει πως δε θα υπάρξει έλλειψη ως το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, τα κόστη έχουν αυξηθεί και ο κλάδος καλείται να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση που δημιουργείται.

Ο πρόεδρος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, κ. Μιχάλης Βλατάκης, μιλά για μία ακόμα κρίση και μία δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό μας.

«Τα ερωτήματα πολλά, η ανησυχία εύλογη, ενώ οι αρνητικές — και πολλές φορές τρομακτικές — ειδήσεις, με ακραία μελλοντικά σενάρια, κυριαρχούν καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες, από τότε που ξεκίνησε αυτή η «παράνοια».

Η Κρήτη, η «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού, όπως όλοι αναγνωρίζουν, και για την οποία δικαιούμαι να ομιλώ εκπροσωπώντας τον φορέα που μέσω των μελών του διακινεί σχεδόν το σύνολο του τουρισμού της, απέδειξε για μία ακόμη φορά τις αντοχές και τη δυναμική της», αναφέρει.

Ο κ. Βλατάκης προσθέτει ότι, όπως και στην περίοδο της πανδημίας, όταν ουσιαστικά «έσωσε την παρτίδα» ανοίγοντας πρώτη από όλους τους προορισμούς της Μεσογείου με την ιδιότητα του COVID FREE προορισμού και υποδεχόμενη περίπου 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2020 — όσους σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι προορισμοί μαζί — έτσι και σήμερα ξεκίνησε ξανά πρώτη, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, ως ένας ασφαλής προορισμός.

«Ο προγραμματισμός εξελίσσεται κανονικά, χωρίς ακυρώσεις πτήσεων ή προκρατήσεων, με μοναδικό πλήγμα τη μερική ανάσχεση του ρυθμού νέων κρατήσεων, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους.

Δεν μας αγγίζουν οι ακυρώσεις πτήσεων λόγω εξοικονόμησης καυσίμων από αεροπορικές εταιρείες, για τον απλούστατο λόγο ότι οι πτήσεις προς την Κρήτη παρουσιάζουν ισχυρές πληρότητες. Οι εταιρείες, όταν επιδιώκουν εξορθολογισμό και οικονομία, περιορίζουν προορισμούς με χαμηλή ζήτηση — όχι εκείνους που γεμίζουν.

Η εικόνα που υπάρχει σήμερα είναι ότι τα καταλύματα που προχωρούν σε λογικές προσφορές διατηρούν υψηλές πληρότητες, σε αντίθεση με εκείνα που επιμένουν σε υπερβολικά υψηλές τιμές.

Επιτρέψτε μου μία συμβουλή από έναν άνθρωπο της αγοράς με πολυετή εμπειρία: οι κρίσεις απαιτούν ελιγμούς και προσαρμογές. Κάθε άδειο δωμάτιο, κάθε χαμένη ημέρα, δεν επιστρέφει ποτέ.

Το ίδιο πρέπει να γίνει και εκτός ξενοδοχείων. Οι επισκέπτες που έρχονται σήμερα είτε δεν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια κατανάλωσης είτε, ακόμη κι αν διαθέτουν, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση.

Παρόλα αυτά, εκτιμώ ότι το τρίμηνο της υψηλής σεζόν θα κινηθεί ικανοποιητικά, με εξαίρεση ίσως τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική.

Για το φθινόπωρο θεωρώ ότι, εφόσον επανέλθει η κανονικότητα — κάτι που εκτιμώ και ελπίζω ότι θα συμβεί ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ — θα υπάρξει το αναμενόμενο rebound, ώστε να μπορέσουμε τελικά να προσεγγίσουμε τα περσινά επίπεδα», αναφέρει ο κ. Βλατάκης.