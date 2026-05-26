Ιστορικές στιγμές για την Κρήτη: Μεγάλο τριήμερο εκδηλώσεων για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στην UNESCO

Εορταστικές δράσεις σε Μάλια, Κνωσό, Αρχάνες και Ζώμινθο από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026 για τη διεθνή αναγνώριση της μινωικής κληρονομιάς.

Με τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε κομβικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης θα τιμηθεί η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της μινωικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η διεθνής της απήχηση.

Η αυλαία ανοίγει το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026, στις 7, στον Αρχαιολογικό χώρο Μαλίων. Στο επίκεντρο της πρώτης εκδήλωσης θα βρεθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας της UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη συνέχεια θα απευθύνουν χαιρετισμούς η ίδια, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Στο πρόγραμμα των Μαλίων περιλαμβάνεται και ειδική θεματική παρουσίαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση του χώρου, καθώς και για το έργο των στεγάστρων προστασίας, από τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη. Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και θα ολοκληρωθεί με δεξίωση. Τον συντονισμό έχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Έλενα Κουντούρη.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, οι εορτασμοί μεταφέρονται στον Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πυρήνες του μινωικού πολιτισμού. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Στην Κνωσό θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από τη Διευθύντρια Rebecca Sweetman και τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, ενώ θα ακολουθήσει η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Και σε αυτή την εκδήλωση τον συντονισμό έχει η Έλενα Κουντούρη, υπό την ιδιότητά της ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το ίδιο απόγευμα, στις 6, η συνέχεια δίνεται στις Επάνω Αρχάνες και συγκεκριμένα στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ. Εκεί θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στις Αρχάνες θα παρουσιαστεί η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα από την Προϊσταμένη Μαρία Κασσωτάκη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Φασουλάς θα αναφερθεί στο έργο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, ενώ οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών θα παρουσιαστούν από τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρθένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Συθιακάκη και Μαρία Κλάδου. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική εκδήλωση, με συντονίστρια την Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη.

Η τελευταία ημέρα των εορτασμών, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, είναι αφιερωμένη στον Αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την Έλενα Κουντούρη, η οποία θα έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Κεντρική ομιλήτρια στη Ζώμινθο θα είναι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO Ernesto Ottone Ramírez, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, η Πρόεδρος του ICOMOS Teresa Patricio, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου.

Οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου. Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί στα Ανώγεια, με μουσική εκδήλωση και γεύμα στο Delina Mountain Resort, κλείνοντας έναν κύκλο δράσεων που συνδέει την τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τους θεσμούς γύρω από τη διεθνή αναγνώριση της μινωικής κληρονομιάς.