Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή στην 25χρονη μητέρα!

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Χανίων την 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η κατηγορούμενη δικάστηκε για την κατηγορία της ψευδους κατάθεσης.

Η ίδια παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς συνήγορο και δήλωσε ότι θα εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της.

Κατά την ακροαματική διαδικασία κατέθεσε ως μάρτυρας ο αστυνομικος, ο οποίος πήρε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη κατηγορούμενη.

Ο μάρτυρας ανέφερε οτι ειδοποιήθηκαν αρχικά από γιατρό του νοσοκομείο Χανίων ο οποίος παρέλαβε το 3χρονο κοριτσάκι και όπως υποστήριξε η γιατρός τον ενημέρωσε ότι «το παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο και ότι η μητέρα βρίσκεται εκεί». Στην συνέχεια οπως κατεθεσε ο αστυνομικός κατά τη διαδικασία της προανάκριση η μητέρα φέρεται αρχικά να δήλωσε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές ότι μένει στην περιοχή των Κουνουπιδιανων και στη συνέχεια δήλωσε ότι μείνει στις Καλύβες. Ωστόσο όπως ανέφερε η μάρτυρας, η μητέρα κατέθεσε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές και τον αριθμό των παιδιών της.

Αρχικά όπως ανέφερε ο ίδιος, η κατηγορούμενη δήλωσε ότι έχει μόνο ένα παιδί εν ζωή, το τρίχρονο κοριτσάκι και άλλα δύο παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει. Ωστόσο μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη έχει 4 παιδιά.

Τέλος ανέφερε ότι η κατηγορούμενη έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, δηλώνοντας αρχικά ότι τραυματίστηκε στην παιδική χαρά την ώρα που έπαιζε ενω στη συνέχεια ανέφερε ότι το παιδί βρισκόταν με την αδερφή της όπου τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με τα ξαδέρφια του.

Ωστόσο οπως ανέφερε ο αστυνομικός δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την αδερφή της.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεση του, ο αστυνομικός ανέφερε ότι ειδοποίησε την εισαγγελέα που διάταξε την σύλληψη της 25χρονης.

Τι υποστήριξε η 25χρονη κατηγορούμενη

Στην απολογία της η 25χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι «φοβήθηκε για τα παιδιά της και για αυτό το λόγο είπε ψέματα». Η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος αλλά φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει 4 παιδιά, το κοριτσάκι 3 ετών και 3 αγόρια 8 και 7 ετών και 12 μηνών ενώ ανέφερε ότι διαμένει στο Σταυρό με τον τωρινό σύντροφο της ο οποίος είναι και ο πατέρας του μωρού 12 μηνών. Τα άλλα τρία παιδιά όπως υποστήριξε έχουν τον ίδιο πατέρα ο οποίος δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για την ημέρα του τραυματισμού της 3χρονης, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το κοριτσάκι χτύπησε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέρφια της. Οπως ισχυρίστηκε στο σπίτι βρισκόταν η ίδια και έκανε δουλειές, τα παιδιά έπαιζαν σε άλλο χώρο, όταν άκουσε το κοριτσάκι να κλαίει και πήγε να δει τι συνέβη. Οπως ισχυρίστηκε κατάλαβε ότι το παιδί χτύπησε του έδωσε νερό και κάπως συνήλθε ωστόσο λίγο αργότερο δεν ήταν καλά, ή τρόμαξε και αποφάσισε να πάρει ταξί να πάει το παιδί στο νοσοκομείο.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η αλήθεια είναι τελευταία εκδοχή που ανέφερε σήμερα, ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του.

Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για τη μητέρα και τον 25χρονο Πακιστανό σύντροφό της

Στο μεταξύ, ζήτημα χρόνου είναι να κληθούν σε απολογία η μητέρα και ο 25χρονος Πακιστανός για τις συνθήκες τραυματισμού του 3χρονου κοριτσιού.

Αστυνομικοί συλλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία για την υπόθεση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια «δεμένη» δικογραφία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 27/5 αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο και ο 25χρονος κατηγορούμενος στο κομμάτι που αφορά το διοικητικό σκέλος της υπόθεση και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.

