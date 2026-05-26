Επτά νέοι αγροτικοί ιατροί σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Ρεθύμνου

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Η ενίσχυση των δομών Υγείας του Ρεθύμνου συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα»

Με επτά νέους αγροτικούς (προσωπικούς) ιατρούς ενισχύονται Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ως αποτέλεσμα της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για το 2026 της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είχε δημοσιευθεί στις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού για τη στελέχωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και της ορκωμοσίας τους, οι νέοι ιατροί αναμένεται να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ιατρικής παρουσίας στον νομό και στην καλύτερη καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, από τη διαδικασία ενισχύονται:

Το ΚΥ Σπηλίου, με έναν (1) νέο προσωπικό ιατρό.

Το Π.Ι. Πηγής, αρμοδιότητας Κέντρου Υγείας Περάματος, με έναν (1) νέο προσωπικό ιατρό.

Το Π.Ι. Επισκοπής, αρμοδιότητας Κέντρου Σπηλίου, με δύο (2) νέους προσωπικούς ιατρούς.

Το ΚΥ Περάματος, με έναν (1) νέο προσωπικό ιατρό.

Το Π.Ι. Αγίας Γαλήνης, αρμοδιότητας Κέντρου Σπηλίου, με έναν (1) νέο προσωπικό ιατρό.

Το ΚΥ Ανωγείων, με έναν (1) νέο προσωπικό ιατρό.

Την εξέλιξη αυτή χαιρέτισε ο Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, επισημαίνοντας ότι η ανάληψη υπηρεσίας κάθε νέου ιατρού σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Ρεθύμνου ενισχύει ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συμβάλλει πολλαπλά στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στον νομό.

Στην ίδια κατεύθυνση, σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ακολουθήσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων υπόχρεων και μη υπόχρεων προσωπικών ιατρών, με στόχο την περαιτέρω στελέχωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται σε μια συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης των δημόσιων δομών Υγείας του Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις προσωπικού που αφορούν τις υγειονομικές δομές του νομού και έχουν δημοσιευθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην προκήρυξη τριών νέων θέσεων μόνιμων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας του νομού, που είχε προχωρήσει τον περασμένο Ιανουάριο, στις ειδικότητες της Ωτορινολαρυγγολογίας, της Οδοντιατρικής και της Παιδιατρικής.

Στην ίδια προσπάθεια εντάσσονται και οι προκηρύξεις 1Κ/2026 και 2Κ/2026, στις οποίες προβλέπονται συνολικά 26 θέσεις μόνιμου λοιπού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ του νομού, καθώς και η προκήρυξη 4Κ/2026, που περιλαμβάνει 12 νέες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του Ρεθύμνου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, η οποία περιλαμβάνει 11 θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σε κρίσιμες ειδικότητες και τμήματα, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η Αναισθησιολογία, η Εσωτερική Παθολογία, η Πνευμονολογία, η Ορθοπαιδική και η Χειρουργική.

Πέρα από τις παρεμβάσεις που αφορούν τη στελέχωση, ο Βουλευτής Ρεθύμνου αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον νομό. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Κέντρα Υγείας Αγίας Φωτεινής και Ανωγείων.

Ενώ, παράλληλα, για τα Κέντρα Υγείας Σπηλίου και Περάματος, όπου είχαν επίσης προβλεφθεί παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού, μετά την επίλυση σημαντικών πολεοδομικών ζητημάτων ολοκληρώθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι σχετικές μελέτες.

Πλέον, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασίααξιοποίησηςκατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση των έργων, με το κόστος των παρεμβάσεων να ανέρχεται σε 3.534.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Σπηλίου και σε 4.340.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Περάματος.