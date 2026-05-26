ΡΕΘΥΜΝΟ

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης η ένταξη για τη χρηματοδότηση ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου, 2,55 εκατ. Ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την απόφαση ένταξης του έργου για την «Ανέγερση Διώροφου Κτιρίου με υπόγειο για τη Στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου» στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021–2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο σχολικής στέγης με δικαιούχο τον Δήμο Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 2.553.073,23 ευρώ. Η παρέμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έρχεται να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης του Ρεθύμνου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

Το φυσικό αντικείμενο
Το έργο αφορά την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο για την οριστική στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 821,35 τ.μ.

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει, ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανάπαυσης νηπίων, σύγχρονη τραπεζαρία και κουζίνα. Επίσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, γραφείο νηπιαγωγών καθώς και πλήρως εξοπλισμένους χώρους υγιεινής για νήπια, ενήλικες και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), υπόγειο χώρο στάθμευσης και επαρκείς αποθήκες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου, ο οποίος θα εμπλουτιστεί με πράσινο και θα εξοπλιστεί με κατάλληλα και απολύτως ασφαλή συστήματα παιχνιδιού για την καθημερινή αναψυχή των παιδιών.
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει φέτος και να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2030.

