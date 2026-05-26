Δέκα μήνες λειτουργίας για το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής Κρήτης

Τα αποτελέσματα του πρώτου έτους θα παρουσιαστούν σε ημερίδα

τον Σεπτέμβριο στα Χανιά

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει την Κρήτη. Οι επιπτώσεις της είναι ορατές σε κρίσιμους τομείς, όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, οι υδάτινοι πόροι και οι παράκτιες ζώνες.

Δέκα μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου εγχειρήματος του «Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την ανάπτυξή του. Στον Περιφερειακό Μηχανισμό, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),

το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα». Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος συνεργασίας για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με απτά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί το βασικό εργαλείο εφαρμογής και παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικός του σκοπός είναι η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων, καθώς και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δράσεων. Μέσα από τη λειτουργία του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για στοχευμένες πολιτικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις με θετικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Αποτελέσματα πρώτου έτους

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας των συμμετεχόντων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός και η οργάνωση της ημερίδας που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά. Εκεί θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του πρώτου έτους και θα αναπτυχθεί ανοιχτός διάλογος για την κλιματική ανθεκτικότητα της Κρήτης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Υπεύθυνη Παρακολούθησης του Έργου Ευγενία Στυλιανού, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Ελένη Καργάκη και το στέλεχος Μ. Καρχιλάκη.

Συμμετείχαν από τα επιστημονικά ιδρύματα, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, η Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ Ευριδίκη Πατελάρου,

η Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης Διονυσία Κολοκοτσά και η Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Κανακίδου. Από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, Γιώργος Κοζυράκης, ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ Ηλίας Δημητρίου, καθώς και οι Γιάννης Λεμέσιος και Άννα Καράλη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και συνιστά μία πρότυπη σε πανελλαδικό επίπεδο, πρωτοβουλία σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πράξη.