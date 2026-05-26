ΚΡΗΤΗ

Στην Κρήτη από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη ξεκινά από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με το Ηράκλειο να αποτελεί τον πρώτο “σταθμό” της περιοδείας της.

Η Υπουργός θα εγκαινιάσει απόψε στις 19.00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου την περιοδική έκθεση «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων».

Η έκθεση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, μέσα από το βλέμμα οκτώ εμβληματικών φωτογράφων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δημήτριο Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Αθανασίου, Πέτρο Μωραΐτη, Frédéric Boissonnas, Νικόλαο Ζωγράφου, Βούλα Παπαϊωάννου, Nelly και Σπύρο Μελετζή.

Αύριο, η Υπουργός θα μεταβεί στα Μάλια και θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του μινωικού ανακτορικού κέντρου.

Την τελετή διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 19.00 το απόγευμα.

