Ο Δήμος Χανίων φιλοξενεί την πρώτη απεικόνιση του λιμανιού των Χανίων στο Μεγάλο Αρσενάλι

Σήμερα, Τρίτη 26/05 τα εγκαίνια της έκθεσης

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει στο κοινό μία εξαιρετικά σημαντική εικαστική μαρτυρία της ιστορίας της πόλης, την πρώτη γνωστή απεικόνιση του λιμανιού των Χανίων, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι από σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου έως και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 20.00, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πολιτιστικού χώρου. Στα εγκαίνια θα μιλήσει ο δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, Θοδωρής Κουτσογιάννης.

Πρόκειται για ελαιογραφία του Johannes Peeters (1624–1678), Φλαμανδού ζωγράφου της Μπαρόκ περιόδου, ο οποίος διακρίθηκε για τις θαλασσογραφίες και τις τοπιογραφίες του. Το έργο αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της ιστορικής και καλλιτεχνικής αποτύπωσης των Χανίων και προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει μια σπάνια εικαστική αναπαράσταση του ενετικού λιμανιού.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Μεγάλο Αρσενάλι, έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού στην καρδιά του παλιού λιμανιού, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, κατά τις ώρες 10:00 – 20:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.