Χανιά:Είχε στην κατοχή του πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -1- πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγγια και κυνηγετικό όπλο

Συνελήφθη χθες (25.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) πιστόλι με γεμιστήρα, (182) φυσίγγια, (1) πιστόλι φωτοβολίδων, (1) κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.