Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε Ηράκλειο και Σητεία

Δύο εκδηλώσεις aνοιχτήq συζήτησηq με τους πολίτες

O Γιάνης Βαρουφάκης συνομιλεί με τους πολίτες της Κρήτης, σε δύο εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και τη Σητεία, την Παρασκευή 29 και την Κυριακή 31 Μαΐου.

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων συναντήσεων που πραγματοποιούνται ήδη με μεγάλη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 κρατά το ένα μικρόφωνο και από το άλλο δέχεται ερωτήσεις από τους πολίτες για όλα: Από τα ντοκιμαντέρ που ακόμα τον δαιμονοποιούν για την τίμια στάση του το 2015 μέχρι τρέχοντα ζητήματα της ακρίβειας και των καρτέλ, που ταλανίζουν τη χώρα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης βάζει στο τραπέζι της συζήτησης το κεντρικό αίτημα της επανάκτησης (αγαθών, πόρων, δημόσιων οργανισμών, δικαιωμάτων) αλλά και το κεφαλαιώδες ερώτημα: «Πού είναι η Αριστερά».

Στην Κρήτη, ανοίγει την ατζέντα της προστασίας του τόπου και των ανθρώπων από τις ορέξεις των επενδυτών, και μάλιστα τις ίδιες μέρες που στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Economist θα μοιράζει το νησί σε μεγαλοξενοδόχους και εταιρίες ενέργειας, σε κατασκευαστικές και πολυεθνικές εξορύξεων.

Σας περιμένουμε:

Στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 29 Μαΐου, στον Πολυχώρο HUGS (Λ. Κνωσού 221), στις 8 μ.μ.

Στη Σητεία, την Κυριακή 31 Μαΐου, στο THE WALL MUSIC BAR (Ελ. Βενιζέλου 183), στις 8μ.μ.