ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ναυτική νάρκη σε βραχώδη περιοχή στην Ελούντα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Το ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο βρήκαν πολίτες που είχαν πάει για ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για ενδεχόμενο εντοπισμό επικίνδυνου πολεμικού υλικού.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη. Σύμφωνα με τις αναφορές του Λιμενικού προς τους πολίτες που την εντόπισαν, πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου, γεγονός που είχε επίσης προκαλέσει τότε συναγερμό στις αρχές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στην Κρήτη από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού...

0
Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη ξεκινά από σήμερα η Υπουργός...

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στον δρόμο της Ελούντας...

0
Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στον δρόμο της Ελούντας, στο πλαίσιο της...

Στην Κρήτη από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού...

0
Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη ξεκινά από σήμερα η Υπουργός...

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στον δρόμο της Ελούντας...

0
Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στον δρόμο της Ελούντας, στο πλαίσιο της...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης υπέρ του Αννουσάκειου με την Μελίνα Ασλανίδου
Επόμενο άρθρο
Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε Ηράκλειο και Σητεία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στην Κρήτη από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη ξεκινά από σήμερα η Υπουργός...

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στον δρόμο της Ελούντας με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διασύνδεσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στον δρόμο της Ελούντας, στο πλαίσιο της...

Ο Δήμος Χανίων φιλοξενεί την πρώτη απεικόνιση του λιμανιού των Χανίων στο Μεγάλο Αρσενάλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 26/05 τα εγκαίνια της έκθεσης Ο Δήμος Χανίων...

Χανιά:Είχε στην κατοχή του πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα...