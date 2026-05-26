Χανιά:Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης υπέρ του Αννουσάκειου με την Μελίνα Ασλανίδου

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνεται ότι το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, διοργανώνει μεγάλη Μουσική Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης, με την Μελίνα Ασλανίδου.

Η δυνατή και γεμάτη ψυχή φωνή της με τον Χάρη Μακρή και την σπουδαία ορχήστρα τους, θα γεμίσουν την σκηνή με ρυθμό, χαρά και ζωντάνια.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, Κτήμα «Αλκυών», Μάλεμε Χανίων, ώρα 8 μ.μ.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής του συνόλου του Κέντρου Αποθεραπείας, (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβάνοντας την προσθήκη 5 ειδικών κρεβατιών νοσηλείας, ως και την ενίσχυση των προνοιακών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δομών του Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται:

Αννουσάκειο Ίδρυμα, Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου και Χανιά: Hondos Center. Τιμή Εισιτηρίου: 25 Ευρώ, συμπεριλαμβάνονται κρασί και διάφορα –νηστίσιμα- εδέσματα. Τηλέφωνο Κρατήσεων : 6932356926. Πληροφορίες: Αποστολάκη Μερόπη, τηλ.: 2822022276 ( εσωτ. 86). Σας περιμένουμε όλους με τιμή και χαρά!

