ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στον δρόμο της Ελούντας με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διασύνδεσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στον δρόμο της Ελούντας, στο πλαίσιο της εξέτασης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διασύνδεσης και της οδικής ασφάλειας της περιοχής.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Αγίου Νικολάου, Γιάννης Τυράκης, Κωνσταντίνος Αφορδακός και Αλκίνοος Μπάρδης, καθώς και ο μελετητής Χάρης Χατζηβασίλης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και οι τεχνικές δυνατότητες παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, δήλωσε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο τις ασφαλέστερες και λειτουργικότερες υποδομές.

Ο Δήμος Χανίων φιλοξενεί την πρώτη απεικόνιση του λιμανιού των Χανίων στο Μεγάλο Αρσενάλι
Στην Κρήτη από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
