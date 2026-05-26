Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης Για την προαγωγή της Κρητικής Διατροφής στα σχολεία

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί η εσπερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Το έργο αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη μελέτη διατροφικής παρέμβασης, η οποία εφαρμόστηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, κυρίως μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας διατροφικής εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης Δημοτικού.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε 30 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης και περιλάμβανε, την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης , την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης.

Η δράση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την Παιδεία και τη Διά Βίου Μάθηση, με στόχο την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον που ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αξίες της κρητικής διατροφής.

Η επανασύνδεση των παιδιών με την κρητική διατροφή από την παιδική ηλικία αποτελεί ουσιαστική επένδυση στη δημόσια υγεία, την πολιτισμική κληρονομιά, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου αναμένεται να αναδείξει σημαντικά συμπεράσματα και καλές πρακτικές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων προαγωγής της κρητικής διατροφής στο σχολικό περιβάλλον. Στις εργασίες της εσπερίδας και στο στρογγυλό τραπέζι που θα ακολουθήσει, θα συμμετάσχουν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης,

ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, ο Καθηγητής του τμήματος Επιστημών Διατροφής του ΕΛΜΕΠΑ Βασίλης Ζαφειρόπουλος, καθώς και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί και επιστήμονες. Τον συντονισμό θα έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Κωνσταντίνος Φλουρής.