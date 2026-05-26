ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σε διαδικασία αφύπνισης το τρίχρονο κορίτσι που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκίνησε η αφύπνιση του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας. Η διαδικασία είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού. Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της.

Μετά από περίπου πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε την Τρίτη (26/5) η διαδικασία αφύπνισης για το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει κακοποιηθεί. Την ανακοίνωση έκανε ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη φάση που θα προσφέρει στους γιατρούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του παιδιού.

Το κοριτσάκι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, καθώς και εκδορές και εκχυμώσεις. Η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η δικογραφία για τον τραυματισμό του διευρύνεται, καθώς στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προστέθηκε η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, διότι μετά τη σύλληψή της έδωσε στις αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο δε σύντροφός της οδηγήθηκε επίσης στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη (27/5) για να απολογηθεί. Αμφότεροι είναι πακιστανικής υπηκοότητας και φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Το έργο των αρχών αναμένεται να ενισχύσει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τελευταίος είναι ο βιολογικός πατέρας τους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του συντρόφου της, στις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 6 μηνών έως 8 ετών και στα αίτια που οδήγησαν στα σοβαρά τραύματα του τρίχρονου κοριτσιού. Τα υπόλοιπα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης...

0
Κανείς δεν ξέρει ποια πραγματικά είναι και για αυτό...

13η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά

0
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η 13η Διεθνής...

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης...

0
Κανείς δεν ξέρει ποια πραγματικά είναι και για αυτό...

13η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά

0
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η 13η Διεθνής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων – Ο Ορχάν Παμούκ στην Κρήτη – Εντυπώσεις και στιγμιότυπα
Επόμενο άρθρο
Η Κρήτη στο επίκεντρο του Πολιτισμού – Εκδηλώσεις για τα Μινωικά Ανάκτορα, αποκαλυπτήρια για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία μιας άλλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κανείς δεν ξέρει ποια πραγματικά είναι και για αυτό...

Επτά νέοι αγροτικοί ιατροί σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Η ενίσχυση των δομών Υγείας του Ρεθύμνου...

13η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η 13η Διεθνής...

Χανιά: Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης για τα πλημμελήματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τη διαδικασία του αυτοφώρου δικάστηκε σήμερα (26/5) με...