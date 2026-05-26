13η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η 13η Διεθνής Εβδομάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία διοργανώνεται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, και πραγματοποιείται από 25 έως 29 Μαΐου 2026 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων — MAICh, στα Χανιά.

Η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Μάιο και έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή θεσμό, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από πανεπιστήμια και φορείς από όλο τον κόσμο.

Με τη σταθερή της δυναμική και το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, έχει αποκτήσει θερμούς υποστηρικτές και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερα από 400 άτομα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης, όπως: οι Διδακτορικές Σπουδές, οι Εικονικές Ανταλλαγές (Virtual Exchanges), τα COILs (Collaborative Online International Learning Programs), η Εκπαίδευση για την Ειρήνη (Peace Education), η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η Διεθνοποίηση και οι Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας.

Μέσα από διαλέξεις, εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, αναρτημένες ανακοινώσεις (poster sessions), δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, να διερευνήσουν δυνατότητες μέσω του Erasmus+ και άλλων διεθνών προγραμμάτων και να συζητήσουν μελλοντικά κοινά έργα.

Η διοργάνωση ενισχύει τους θεσμικούς δεσμούς του ΕΛΜΕΠΑ με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και αναδεικνύει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνή συνεργασία στην εκπαίδευση και την έρευνα.

