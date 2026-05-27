Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη

Χωρίς τεχνική υποστήριξη αναπνέει πλέον το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε σταθερή στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Το παιδί είχε υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα, ωστόσο η πορεία της υγείας του εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ. Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε την Τετάρτη (27/5), εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ανάρρωσής του.

Η μητέρα της 3χρονης καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, καθώς και σε πρόστιμο 600 ευρώ και 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Η υπόθεση κακοποίησης διερευνάται από τις αρχές του Ηρακλείου Κρήτης ως απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της ίδιας και του συντρόφου της.

Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι θεράποντες ιατροί συνεχίζουν να αξιολογούν την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της μετά την αποσωλήνωση.

Την Τρίτη (26/5/26), η 25χρονη μητέρα δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι διαμένει στον Σταυρό Χανίων και έχει τέσσερα παιδιά από δύο συντρόφους. Τα τρία από αυτά φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η 3χρονη που έπεσε θύμα κακοποίησης νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.