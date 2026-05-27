Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Αναλυτικά, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν:

*Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης

*Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

*Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση

*Άμεση συνέργεια σε απάτη

Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη

Το πρωί της Δευτέρας (25/05), ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια και γραφεία σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, όπου φέρονται να δραστηριοποιούνταν τα μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, έγινε αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ ως «εγκέφαλοι» φέρονται δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζαν «ορφανά» χωράφια, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν παρόμοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο φέρονται να συνεργάζονταν με υπεύθυνους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως μεσάζοντες. Από το 2019 εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» για να δηλώνονται ως ιδιοκτήτες και να εισπράττουν τις επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες κρατούσαν μέρος των χρημάτων, ενώ το υπόλοιπο κατευθυνόταν στους φερόμενους ως αρχηγούς. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιώργο Κοκοσάλη, όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, δήλωσε ότι «όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη».

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση αποτελεί την τρίτη μεγάλη δράση των αρχών μέσα σε λίγες ημέρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη.