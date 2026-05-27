Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργης Χ. Μαρινάκη ενόψει έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

με την ευκαιρία της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα ήθελα να σας εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχές για δύναμη, ψυχραιμία και επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε. Είμαστε όλοι δίπλα σας.

Προφανώς, οι εξετάσεις αυτές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή σας. Έχετε πασχίσει για να κατακτήσετε τους στόχους σας και αντιλαμβανόμαστε την αγωνία σας, με την ευχή όλα να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Όμως, θα πρέπει να είναι σαφές, πως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν είναι η μοναδική ευκαιρία που σας δίδεται. Είναι ένας από τους αγώνες που έχετε μπροστά σας και και σε κάθε περίπτωση θα έχετε και άλλες πολλές ευκαιρίες για να καθορίσετε το μέλλον σας.

Με πίστη στις δυνατότητές σας, επιμονή και αισιοδοξία, είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σας, που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη, υπομονή και στήριξη σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Εύχομαι οι κόποι και οι θυσίες σας να ανταμειφθούν και να ανοίξουν τον δρόμο για την πραγματοποίηση των ονείρων σας.

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

Πρόεδος Π.Ε.Δ. Κρήτης