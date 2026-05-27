Χανιά:Μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης απευθύνει μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για καλή επιτυχία:

«Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας, οι οποίοι καλούνται να δώσουν μία σημαντική δοκιμασία στην εκπαιδευτική και προσωπική τους πορεία.

Οι εξετάσεις αυτές αποτελούν έναν ουσιαστικό σταθμό στη διεκδίκηση των στόχων και των ονείρων των νέων ανθρώπων, καρπό μακρόχρονης προσπάθειας, επιμονής και αφοσίωσης. Ταυτόχρονα, συνιστούν μία διαδικασία που απαιτεί ψυχραιμία, πίστη στις δυνατότητές τους και προσήλωση στον στόχο.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να τονιστεί ότι η πορεία της ζωής και της δημιουργίας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας εξέτασης. Οι νέοι μας διαθέτουν ικανότητες, αξίες και προοπτικές που μπορούν να τους οδηγήσουν σε ένα δημιουργικό και ελπιδοφόρο μέλλον.
Εύχομαι ολόψυχα η προσπάθεια όλων των υποψηφίων να δικαιωθεί και το αποτέλεσμα να αποτελέσει την αφετηρία για μία νέα περίοδο γνώσης, προόδου και προσωπικής εξέλιξης.

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την αναγνώρισή μου προς τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν διαρκώς δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας με υπομονή και συνέπεια την προσπάθειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες και όλους.»

