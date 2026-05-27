Επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης

Με συγκινητικές αναφορές στους ανθρώπους που την υπηρέτησαν έως σήμερα, ανάδειξη της πνευματικής παρακαταθήκης που έχει αφήσει στην πόλη και σε ολόκληρο το νομό και με μια φωτογραφική έκθεση – γέφυρα που συμβολικά οδηγεί στην νέα εποχή της εταιρείας, εορτάστηκαν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης.

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26ης Μαΐου 2026 στο Σπίτι του Πολιτισμού στην παλιά πόλη.

Ξεκίνησε με καλωσόρισμα του Προέδρου του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. κ. Μανούσου Κλάδου, ο οποίος στην αρχή της ομιλία του πραγματοποίησε παρέμβαση λόγω επικαιρότητας, τονίζοντας πως το πνευματικό Ρέθυμνο πρέπει να συνεχίσει να αντιδρά και να αντιστέκεται στην θλιβερότητα της καθημερινότητας με ηχηρές παρεμβάσεις κατά της βίας και της εγκληματικότητας.

Ακολούθως μίλησε για τους ανθρώπους που ίδρυσαν και υπηρέτησαν την ΙΛΕΡ τις 6 πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της και ανακοίνωσε το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων της εταιρείας.

Στην συνέχεια, η Αντιπρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Ρ. αρχαιολόγος κ. Ειρήνη Γαβριλάκη μίλησε για τα εξήντα χρόνια προσφοράς της εταιρείας, παρουσιάζοντας το έργο συλλογής λαογραφικού υλικού που σήμερα στεγάζεται στο Ιστορικό – Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, την διοργάνωση των Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων, άλλων Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Ημερίδων, εκδηλώσεων ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, εκδόσεις πρακτικών, βιβλίων, εργασιών και βεβαίως του περιοδικού «Κρητολογικά Γράμματα».

Η κ. Γαβριλάκη ανέδειξε τον πλούτο της πνευματικής προσφοράς της Ι.Λ.Ε.Ρ. που οφείλεται εξ ολοκλήρου στους ανθρώπους που την υπηρέτησαν και εργάστηκαν επίπονα για τους σκοπούς της εταιρείας αναφορικά με την καταγραφή της τοπικής ιστορίας, την διάσωση και την διατήρηση ηθών, εθίμων και εν γένει της τοπικής λαογραφίας.

Το πρώτο μέρος της Εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με παρουσίαση της έκθεσης «Φωτογραφικές Αντηχήσεις» από το μέλος του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. και επιμελητή της έκθεσης, γραφίστα Στέλιου Καλογεράκη.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση «Φωτογραφικές Αντηχήσεις» επιδιώκει να αναδείξει τη σύνδεση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορική μνήμη και τη λαογραφική ταυτότητα του Ρεθύμνου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση της πόλης.

Κεντρικός άξονας της έκθεσης αποτελεί η φωτογραφία, ένα μέσο που διαχρονικά καταγράφει με ακρίβεια και ευαισθησία την εικόνα της πόλης, την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία, την κοινωνική ζωή και τα σημαντικά μνημεία της.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναπτύσσεται ένας δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, καθώς η φωτογραφική αποτύπωση λειτουργεί ως πολύτιμο τεκμήριο της καθημερινότητας και του πολιτισμού κάθε εποχής.

Στην έκθεση παρουσιάζονται είκοσι ιστορικές φωτογραφίες της περιόδου 1890–1950, οι οποίες παραχωρήθηκαν από συλλέκτες και ερευνητές της τοπικής ιστορίας. Τα έργα αυτά συνομιλούν με σύγχρονες φωτογραφικές και εικαστικές προσεγγίσεις των ίδιων θεμάτων, δημιουργημένες από σημερινούς φωτογράφους και καλλιτέχνες.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει νέες, πειραματικές μορφές έκφρασης και μεικτές εικαστικές πρακτικές που βασίζονται στη φωτογραφική τέχνη, δίνοντας παράλληλα απόλυτη ελευθερία δημιουργικής έκφρασης στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Σπίτι του Πολιτισμού έως το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 κάθε απόγευμα κατά τις ώρες 19:00 – 22:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Στέλιος Καλογεράκης

Λευτέρης Μαριδάκης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Γιώργος Αληφραγκής, Τάκης Βεζάκης, Tόνια Καλλιάνη, Στέλιος Καλογεράκης, Κωνσταντίνος Καλφούντζος, Σταύρος Καπετανάκης, Χρύσα Καπνιά, Μανώλης Καραταράκης, Γιώργος Κατάκης, Λευτέρης Μαριδάκης, Ανδρέας Μελαδάκης, Γιώργος Μπενάκης, Αντώνης Ξυδιανός, Μαρίτα Παπαδάκη, Γρηγόρης Παπαδοπετράκης, Νίκη Πετράκη, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργος Σταυρουλάκης, Ελένη Τζουγκανάκη, Μαρία Τσουκνάκη.

Η Ι.Λ.Ε.Ρ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομο, τον Εκπρόσωπο του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, Πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Καραχάλιο, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, την Αντιδήμαρχο Δήμου Ρεθύμνης κ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, τους Αντιδημάρχους

Ρεθύμνης κ. Μάνο Τσάκωνα και κ. Γιώργο Παπαδόσηφο, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Αμαρίου κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκη, την Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Δ.Σ. Ρεθύμνου και Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Ερωφίλη» κ. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της

Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχαήλ Στρουμπάκη, τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, την Πρόεδρο της Ν.Ε. Ρεθύμνου του ΤΕΕ/ΤΔΚ κ. Γεωργία Μανωλίτση, τον Επίτιμο Πρόεδρο της ΙΛΕΡ κ. Μιχάλη Τρούλη, τους εκπροσώπους φορέων και σωματείων που παρευρέθηκαν και όλο τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους Βουλευτές του Ρεθύμνου κ.κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Μανώλη Χνάρη καθώς επίσης προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη για τα ευχετήρια μηνύματα τους, καθώς δεν μπόρεσαν να παραστούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Τέλος, το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. ευχαριστεί θερμά την μεγάλη χορηγό της εκδήλωσης κ. Γεωργία Μανωλίτση καθώς επίσης τους χορηγούς του μπουφέ κ. Γιώργο Πολιουδάκη και κ. Δημήτρη Σκαρτσιλάκη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ