Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΔΣΑ, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo, με θέμα «Η περιβαλλοντική μετάβαση σε τοπικό επίπεδο: προτεραιότητες, επιλογές και νέες ισορροπίες», θα συμμετάσχει σήμερα, 27/05/2026, ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΔΣΑ, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και στον ρόλο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως βασικών πυλώνων της πράσινης μετάβασης.

Κατά τη διάρκεια του panel θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τις στρατηγικές προτεραιότητες στην περιβαλλοντική πολιτική, τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου, Περιφερειών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στη νέα εποχή της περιβαλλοντικής μετάβασης, αλλά και στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη.

Τον Δήμαρχο Χανίων θα αναπληρώνει κατά την απουσία του, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος κ. Αλόγλου Τάσος.