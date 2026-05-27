Στο Γυμνάσιο Γαζίου συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές δράσεις του Δήμου Μαλεβιζίου, για τον σχολικό εκφοβισμό και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο είχαν οι μαθητές του Γυμνασίου Γαζίου κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου, με αντικείμενο τον σχολικό εκφοβισμό, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη νεανική παραβατικότητα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Μαλεβιζίου με το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας Κώστας Γιαννουλάκης, μαζί με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, συζήτησαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς θέματα που σχετίζονται με το bullying, τη νεανική παραβατικότητα, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αλλά και γενικότερα ζητήματα πρόληψης, συμπεριφοράς και προστασίας των ανηλίκων.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, διατυπώνοντας ερωτήματα, προβληματισμούς και εμπειρίες, σε ένα περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τον ρόλο και τις δυνατότητες επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της αναζήτησης βοήθειας όπου απαιτείται.

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία του Δήμου Μαλεβιζίου με το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, μια συνεργασία που θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά μέσα από νέες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στα σχολεία του Δήμου.