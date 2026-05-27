Δήμος Ηρακλείου:Ελεύθερη Λέσχη Ανάγνωσης Την Πέμπτη 28 Μαΐου στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Στο πλαίσιο της Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία»

Μια Λέσχη Ανάγνωσης διαφορετική θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 28 Μαΐου, στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, στις 18:00 το απόγευμα.

Όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ελεύθερη Λέσχη Ανάγνωσης, φέρνοντας μαζί το αγαπημένο τους διήγημα ή ποίημα.

Το απόγευμα της Πέμπτης θα γεμίσει με όμορφες αναγνώσεις, αναλύσεις και συζητήσεις πάνω σε κείμενα που άφησαν το στίγμα τους στην ψυχή των αναγνωστών τους. Όλα τούτα στο πλαίσιο της Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία».

Με προσέλευση ανοιχτή για όλους και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε .