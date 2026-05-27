ΧΑΝΙΑ

Χανιά:Βραδιά Αγάπης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Μελίνα Ασλανίδου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, διοργανώνει μεγάλη Μουσική Βραδιά Αγάπης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Μελίνα Ασλανίδου. Η δυνατή και γεμάτη ψυχή φωνή της με τον Χάρη Μακρή και την σπουδαία ορχήστρα τους, θα γεμίσουν την σκηνή με κέφι, ρυθμό και ζωντάνια.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, Κτήμα «Αλκυών», Μάλεμε Χανίων,ώρα 20:00 μ.μ.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής του συνόλου του Κέντρου Αποθεραπείας, (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβάνοντας την προσθήκη 5 ειδικών κρεβατιών νοσηλείας, ως και την ενίσχυση των προνοιακών και κοινωνικών δομών του Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται: Αννουσάκειο Ίδρυμα, Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου και στα Χανιά: Hondos Center.
Τιμή Εισιτηρίου: 25 Ευρώ, συμπεριλαμβάνονται κρασί και διάφορα νηστίσιμα εδέσματα.
Τηλέφωνο Κρατήσεων : 6932356926

Πληροφορίες: Αποστολάκη Μερόπη στο τηλ.: 2822022276 ( εσωτ. 86)

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ !

Εκ του Αννουσάκειου Ιδρύματος

afisa 2026_Layout 1
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για...

0
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος...

Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo...

0
Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo, με θέμα...

Χανιά:Μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για...

0
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος...

Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo...

0
Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo, με θέμα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Παρουσίαση του έργου του Αριστοφάνη, «Εκκλησιάζουσες» από την ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου στο Πνευματικό Κέντρο
Επόμενο άρθρο
Στο κεντρικό panel του Attica Green Expo ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΔΣΑ, Παναγιώτης Σημανδηράκης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τους υποψήφιους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, «Με την ευκαιρία της έναρξης των...

Χανιά:Μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους...

Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργης Χ. Μαρινάκη ενόψει έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, με την ευκαιρία της έναρξης των...