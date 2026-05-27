Χανιά:Βραδιά Αγάπης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Μελίνα Ασλανίδου

Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, διοργανώνει μεγάλη Μουσική Βραδιά Αγάπης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Μελίνα Ασλανίδου. Η δυνατή και γεμάτη ψυχή φωνή της με τον Χάρη Μακρή και την σπουδαία ορχήστρα τους, θα γεμίσουν την σκηνή με κέφι, ρυθμό και ζωντάνια.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, Κτήμα «Αλκυών», Μάλεμε Χανίων,ώρα 20:00 μ.μ.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής του συνόλου του Κέντρου Αποθεραπείας, (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβάνοντας την προσθήκη 5 ειδικών κρεβατιών νοσηλείας, ως και την ενίσχυση των προνοιακών και κοινωνικών δομών του Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται: Αννουσάκειο Ίδρυμα, Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου και στα Χανιά: Hondos Center.

Τιμή Εισιτηρίου: 25 Ευρώ, συμπεριλαμβάνονται κρασί και διάφορα νηστίσιμα εδέσματα.

Τηλέφωνο Κρατήσεων : 6932356926

Πληροφορίες: Αποστολάκη Μερόπη στο τηλ.: 2822022276 ( εσωτ. 86)

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ !

Εκ του Αννουσάκειου Ιδρύματος