Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση ενόψει των εφετινών διοργανώσεων της SOCCA στο Ρέθυμνο

Στο Δημαρχείο Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η άτυπη σέντρα του

TUI SOCCA Champions League και του SOCCA Aegean Cup τα οποία θα διεξαχθούν για τρίτη διαδοχική χρονιά στο Ρέθυμνο.

Η αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων (6×6, 7×7, 8×8) άρχισε με τη συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Νίκου Προβιά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκ των βασικών μετόχων της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος (ISF), Θάνο Παπαδόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος τα οργανωτικά θέματα των διοργανώσεων, που όπως συνέβη το 2024 και το 2025, καθιστούν το Ρέθυμνο παγκόσμιο και εξόχως δημοφιλή προορισμό του αθλήματος, καθώς αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 σύλλογοι απ’ όλο τον κόσμο.

Όπως τόνισαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο Δήμος και συλλήβδην η τοπική κοινωνία θα στηρίξουν από πάσης απόψεως τα Τουρνουά τα οποία άλλωστε συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της οικονομίας του Ρεθύμνου.

Δεδομένου ότι η αρχική συμφωνία προβλέπει τη διεξαγωγή του TUI SOCCA Champions League στο Ρέθυμνο για τρία χρόνια (2024, 2025-2026), συζητήθηκαν αφενός το ενδεχόμενο της επέκτασης της και αφετέρου η προοπτική επί πλέον συνεργειών.

«Το Ρέθυμνο έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο της SOCCA και θεωρούμε ότι αποτελεί ένα κομμάτι της κουλτούρας του τόπου μας. Ασφαλώς θα εκτελέσουμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας και είμαι βέβαιος ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα προσφέρουμε δυο διοργανώσεις πολύ υψηλού επιπέδου και μεγάλου ενδιαφέροντος. Ευελπιστούμε μάλιστα στην επέκταση αυτής της συνεργασίας με την ISF και για τα επόμενα χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο γήπεδο της Σοχώρας» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ISF Θάνος Παπαδόπουλος επισήμανε: «Στο Ρέθυμνο νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Αυτή την ξεχωριστή και δημιουργική αύρα την αισθανθήκαμε από την πρώτη φορά που διεξήχθη εδώ μια διοργάνωση της SOCCA, το 2013 και η συνεργασία μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και πάντοτε με πολύ θετική και δημιουργική διάθεση».

To TUI SOCCA Champions League θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι αποστολές θα αρχίσουν να καταφτάνουν στο Ρέθυμνο δυο ημέρες νωρίτερα.

Θα ακολουθήσει, στις 19 και 20 Οκτωβρίου το καθιερωμένο SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών.

Παράλληλα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το Διεθνές TUI SOCCA Champions League Παίδων, ως επίσημη συνέχεια του Τουρνουά κάτω των 12 ετών που έλαβε χώρα σε πιλοτική μορφή το 2025.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν TUI SOCCA Champions League θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η κλήρωση των ομίλων.

Όλες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.