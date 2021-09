Τα 4 πράγματα που θα σου συμβούν όταν σταματήσεις τις σεξουαλικές επαφές

Είτε από επιλογή, είτε επειδή έτσι τα έφερε η ζωή, θα τύχει να μείνεις κάποια περίοδο της ζωή σου χωρίς σύντροφο, με αποτέλεσμα να… απέχεις και από τις σεξουαλικές επαφές.

Ωστόσο, γνωρίζεις ποια είναι τα πράγματα που θα σου συμβούν αν σταματήσεις να κάνεις σεξ;

Ίσως «πέσεις» ψυχολογικά

Σύμφωνα με ειδικούς η σωματική επαφή βοηθά στην παραγωγή οξυτοκίνης που είναι η ορμόνη της καλής διάθεσης και χαράς. Οπότε, μην κάνοντας σεξ, τα επίπεδα της οξυτοκίνης είναι αρκετά πιο χαμηλά.

Αλλάζουν τα… όνειρά σου

Και δεν εννοώ ότι είχες όνειρο να πας στη Νέα Υόρκη και δεν το έχεις πια. Εννοώ ότι βλέπεις όλο και πιο συχνά περίεργες και ακατάλληλες εικόνες. If you know what I mean.

Έχεις περισσότερο στρες

Ακόμα και ο πιο χαλαρός και ήρεμος άνθρωπος κι αν είσαι, σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι είσαι κάπως πιο έξαλλη την περίοδο που… απέχεις. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι έρευνες.

Πονάς περισσότερο κατά τη διάρκεια της περιόδου

Δυστυχώς ναι. Ο κόλπος χάνει την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα το αίμα να πέφτει πιο δύσκολα, κάτι που προφανώς σου προκαλεί πόνο.