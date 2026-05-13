Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τέλος στο «πορτάκι της ντροπής» – Η λύση που βάζει φρένο στις ουρές

Λύση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργούνταν στις αφίξεις του Αερολιμένα Ηρακλείου φαίνεται πως δόθηκε, με παρέμβαση των αρμόδιων φορέων και της Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης.

Το ζήτημα αφορούσε το γνωστό «πορτάκι της ντροπής», σημείο που επί χρόνια προκαλούσε έντονη ταλαιπωρία σε οδηγούς, επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού. Οι ουρές οχημάτων ήταν συχνό φαινόμενο, ενώ σε περιόδους αυξημένης κίνησης οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση και την αποχώρηση από το αεροδρόμιο γίνονταν ιδιαίτερα μεγάλες.

Η δυσλειτουργία επηρέαζε δύο βασικούς άξονες κυκλοφορίας. Από τη μία, την κίνηση προς και από την εθνική οδό μέσω της οδού Σενετάκη και, από την άλλη, την πρόσβαση προς το Ηράκλειο μέσω της λεωφόρου Ικάρου. Η εικόνα αυτή δημιουργούσε καθημερινά πίεση γύρω από το αεροδρόμιο, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι αφίξεις και οι μετακινήσεις τουριστικών οχημάτων αυξάνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συνδέσμου, η λύση που συμφωνήθηκε χαρακτηρίζεται αποδεκτή από όλες τις πλευρές και τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα, με ισχύ για ολόκληρη τη θερινή σεζόν. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ομαλότερη κυκλοφορία και στη μείωση των καθυστερήσεων στην περιοχή των αφίξεων.